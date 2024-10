In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Luca Gotti.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 26 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Lecce

Il nostro pronostico Napoli - Lecce bet365 Betsson William Hill Risultato esatto: 4-1 Napoli 19.00 22.00 19.00 Over 4,5 5.00 4.60 4.50 Vittoria Lecce 12.00 9.75 11.00

Come scommettere su Napoli – Lecce: analisi match e pronostici

Gara a senso unico, almeno in apparenza. Il Napoli capolista non ha alcuna intenzione di fermarsi: l’obiettivo è conquistare la settima vittoria in questo campionato, per confermarsi ancora davanti a tutti. Il tecnico Antonio Conte deve ancora una volta rinunciare al regista Lobotka, sostituito nuovamente dallo scozzese Gilmour. In dubbio Meret (ormai pronto al rientro) e l’acciaccato Politano.

Il Lecce ha bisogno di una prova d’orgoglio dopo il pesantissimo 6-0 subito al cospetto della Fiorentina. Il tecnico Luca Gotti sembra intenzionato a provare il tutto per tutto, con l'esterno offensivo Dorgu riproposto nel ruolo di terzino e i vari Rebic, Oudin e Krstovic tutti insieme in attacco. Per la serie: il coraggio non manca.

Probabili formazioni Napoli vs Lecce

Per i pronostici Napoli – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Rebic; Krstovic. Allenatore: Gotti

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli è più forte: sarà poker azzurro

Il Napoli punta allo Scudetto e di certo non può temere la voglia di riscatto del Lecce. I partenopei sono ancora una volta nelle mani di Romelu Lukaku e del georgiano Kvaratskhelia, a cui si dovrebbe aggiungere la novità David Neres (il brasiliano ha maggiori chance alla luce degli acciacchi fisici di Politano). L’attacco degli azzurri fa veramente paura, per questo secondo i nostri pronostici Napoli - Lecce è gara che concluderà con il successo per 4-1 dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 4-1 Napoli: 19,00 con bet365

Sarà spettacolo al Maradona: ci saranno tanti gol

Il Napoli ha un tridente fenomenale, il Lecce subisce tanto e in più si presenta al Maradona con un assetto a dir poco offensivo. Tutti elementi, questi, che fanno pensare ad una partita ricca di gol. Per questo, secondo la nostra previsione, il match sarà nel segno di almeno cinque gol totali.

Scommessa 2; over 4,5: 4,60 con Betsson

Il calcio è ricco di sorprese: il Lecce sogna l’impresa

Il Lecce deve riprendere a correre per la salvezza e un colpaccio in terra campana non sarebbe per niente male. I salentini stanno vivendo un momento difficile, ma non sono diventati dei brocchi da un giorno all’altro. Occhio, così, alle giocate di Krstovic e Rebic, chiamati a superare Buongiorno e compagni e a “difendere” la panchina (decisamente traballante) di Mister Gotti. Occhio, allora: secondo il nostro pronostico Napoli - Lecce è gara che i pugliesi possono vincere.

Scommessa 3; vittoria Lecce: 11,00 con William Hill