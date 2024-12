Pronostici Napoli – Lazio e informazioni utili per scommettere: gli uomini di Conte con il dente avvelenato dopo la Coppa Italia

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli-Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 8 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli-Lazio

Il nostro pronostico Napoli - Lazio bet365 Sisal Wiliam Hill Risultato esatto: 2-0 Napoli 8.00 8.75 8.50 Over 3,5 4.00 3.50 3.75 Pareggio 3.40 3.50 3.50

Come scommettere su Napoli – Lazio: analisi match e pronostici

Vendicare subito l’eliminazione in Coppa Italia e, soprattutto, difendere il primo posto dagli assalti delle dirette inseguitrici. Questo l’obiettivo del Napoli che adesso - non avendo nemmeno impegni europei di sorta - ha davanti a sé un unico e semplice obiettivo: lo Scudetto. I partenopei cercano il terzo successo dopo quelli contro Roma e Torino: in entrambi i casi parliamo di vittorie di misura, dimostrazione di quanto sia solida e poco appariscente la squadra Conte.

Dal canto suo, la Lazio non ha paura di nessuno, men che meno di un Napoli battuto appena giovedì in Coppa Italia (clamorosa tripletta di Noslin). Vero, ora i partenopei indossano l'abito nuovo e non propongono più le seconde linee viste giovedì all'Olimpico. In ogni caso, gli uomini di Baroni hanno bisogno di un risultato positivo, per riaprire il discorso Scudetto e confermarsi tra le big anche in A, non solo in Europa League.

Probabili formazioni Lazio vs Napoli

Per i pronostici Napoli – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Napoli - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli, ecco il riscatto immediato: sarà 2-0 contro i biancocelesti

Il Napoli non può permettersi di perdere nemmeno un punto, considerando i ritmi serrati delle dirette inseguitrici in ottica Scudetto. Gli uomini di Antonio Conte devono anche vendicare la recente sconfitta in Coppa Italia proprio contro i biancocelesti. E ci riusciranno: per il nostro pronostico, Napoli-Lazio terminerà con un netto 2-0 per i padroni di casa.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-0 Napoli: 8,00 con bet365

Il Napoli soffre la Lazio e deve snaturarsi: ci saranno almeno 4 gol

Il Napoli, come tutte le formazioni guidate da Antonio Conte, è squadra organizzata e che può fare leva su una retroguardia difficile da superare. Non è un caso che gli ultimi due successi contro Torino e Roma siano arrivati al termine di una prova cinica, all'insegna del classico 1-0. Ora, però, i partenopei si ritrovano al cospetto di una compagine difficile da affrontare come quella laziale, che potrebbe costringere Buongiorno e compagni a scoprirsi troppo. Per questo, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno 4 gol.

Scommessa 2; over 3,5 : 3,50 con Sisal

Al Maradona sarà gara equilibrata: un punto che non soddisferà nessuno

Entrambe le squadre devono vincere, ma al momento - se si guarda ai titolari - sembrano sullo stesso livello. Il Napoli si affida a Lukaku, Kvaratskhelia e McTominay, la Lazio ha un attacco stellare (Castellanos, Isaksen, Zaccagni, Dia e la riserva di lusso Noslin) ma deve fare i conti con qualche problema di troppo a centrocampo (squalificato Rovella, infortunato Vecino). Per il nostro pronostico Napoli-Lazio è gara destinata a chiudersi sul pareggio.

Scommessa 3; pareggio 3,50 con William Hill