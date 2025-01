Pronostici Napoli – Juventus e informazioni utili per scommettere: partenopei nettamente favoriti per i bookmakers, ma occhio all’orgoglio bianconero

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli - Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli - Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di giovedì 25 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli - Juventus

Il nostro pronostico Napoli vs Juventus bet365 Sisal William Hill Vittoria Napoli + GOL 5.50 5.50 5.50 Politano segna durante il match 5.50 5.00 5.00 Risultato esatto: 2-2 17.00 18.00 19.00

Come scommettere su Napoli – Juventus: analisi match e pronostici

Napoli-Juventus non sarà mai una sfida come le altre. Nonostante l’enorme gap tra le due squadre, la sfida del Maradona mantiene intatto il suo fascino: i partenopei del grande ex bianconero Antonio Conte vogliono confermarsi al primo posto e puntano senza mezzi termini ad un’altra vittoria di spessore, dopo quella contro l’Atalanta. Gli azzurri sono squadra vera, anche senza il sostituto di Kvaratskhelia dal mercato: David Neres, oltretutto, si sta confermando tra gli esterni d’attacco più forti del panorama internazionale. Il resto lo fanno le trame architettate da Mister Conte e messe in pratica da elementi del calibro di McTominay, Lobotka e Lukaku.

Tante certezze in meno per la Juventus, che deve fare i conti con il -13 in classifica, con le fatiche di Champions (il Napoli non gioca in nessun'altra competizione, nemmeno la Coppa Italia) e soprattutto con una proposta di gioco ancora insoddisfacente. I bianconeri stanno correndo al riparo sul mercato (vedi alla voce Kolo Muani), ma l'impressione è che soffrano le squadre granitiche e brave a ripartire in velocità. E tra queste c'è proprio il Napoli.

Probabili formazioni Napoli vs Juventus

Per i pronostici Napoli – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. Motta.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli, ancora una vittoria di prestigio per lo Scudetto

Il Napoli non si ferma più. Il 4-3-3 varato da Antonio Conte funziona a meraviglia, anche senza il big della difesa Buongiorno. Secondo il nostro pronostico Napoli-Juventus si chiuderà con un successo dei partenopei e almeno con un gol dei bianconeri. Troppa differenza tra le due squadre e probabilmente (almeno per il momento) anche tra i due allenatori.

Scommessa 1: risultato esatto 3-0 Juventus: 15,00 con bet365

Politano è uno dei segreti del Napoli di Conte. Ancora un gol per lui

Il suo gol ha riaperto la sfida contro l’Atalanta e sarà ancora lui a lasciare il segno nel big match contro la Juventus di Thiago Motta. Politano è uno dei segreti del Napoli di Antonio Conte: attaccante veloce e imprevedibile, ma anche difensore aggiunto quando c’è da lottare in fase di contenimento. L’ex Sassuolo è ormai diventato imprescindibile: sicuri che serva un altro esterno sul mercato?

Scommessa 2: Politano segna: 5,00 con Sisal

Napoli superiore, ma la Juventus è squadra difficile da battere

La Juventus ha raramente messo il vestito buono, riuscendo a giocare un bel calcio solo in poche occasioni. Magari i bianconeri non convincono, ma sono comunque difficili da battere e non a caso sono gli unici a non avere ancora subito una sconfitta in campionato. In più, Giuntoli sta correggendo il tiro sul mercato: Motta ha finalmente un centravanti alternativo a Vlahovic (Kolo Muani sembra destinato a fare il titolare in questi mesi) e i giusti rincalzi in difesa. Secondo il nostro pronostico Napoli-Juventus terminerà con uno scoppiettante 2-2.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 19,00 con William Hill