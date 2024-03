Pronostici Napoli – Juventus e informazioni utili per scommettere: azzurri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Juventus, quote dei bookmakers e analisi del match di 3 marzo ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match tra azzurri e bianconeri, partita valida per il 27esimo turno di Serie A.

Partita di cartello al Diego Armando Maradona, dove i partenopei sono chiamati a confermare il loro stato di forma dopo aver strapazzato per 6 a 1 il Sassuolo a Reggio Emilia.

I nostri pronostici Napoli – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Juventus bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 6.00 5.75 5.50 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 3.40 3.25 3.00 Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro 4.50 4.60 5.00

Quote maggiorate delle prossime partite

Come scommettere su Napoli – Juventus: analisi match e pronostici

I bianconeri, dopo la vittoria al cardiopalma arrivata all’ultimo secondo contro il Frosinone, saranno impegnati nella difficile trasferta a casa di un Napoli rinfrancato dalla goleada contro il Sassuolo.

Probabili formazioni Napoli - Juventus

Per i pronostici Napoli – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ambizioni europee

Dopo la sbornia delle 6 reti contro il Sassuolo, il Napoli ospita una Juventus che vanta comunque la seconda miglior difesa del campionato. Gli uomini di Francesco Calzona dovranno essere molto concentrati contro i bianconeri che vorranno comunque fare la loro partita. I pronostici Napoli – Juventus si aspettano 2 squadre guardinghe, molto più intenzionate a coprirsi piuttosto che attaccare. Un pareggio tra le due formazioni è uno dei risultati probabili secondo i bookies.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 6,00 con bet365

Il momento di forma del serbo

Arrivato a 15 reti, Dusan Vlahovic sta trascinando la Juventus grazie ai suoi gol. L’attaccante serbo, dopo un iniziale periodo di appannamento, sta tornando a segnare con regolarità. La sfida contro il Napoli è sempre importante per i bianconeri, e il numero 9 cercherà di porre il suo sigillo cercando di regalare la vittoria alla Juventus. Alcuni pronostici Napoli - Juve lo vedono tra i papabili marcatori.

Scommessa 2; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Il fattore Osimhen

L’Hat-trick contro il Sassuolo ha dimostrato come l’assenza del nigeriano quest’anno abbia inciso non poco sul cammino in campionato da parte dei campioni d’Italia. Generoso e letale, il numero 9 del Napoli sta letteralmente trascinando gli azzurri fuori dal periodo di crisi che stava attraversando. Una rete contro la rivale storica degli azzurri potrebbe anche scacciare le polemiche che lo vedrebbero già partente verso altri lidi dalla prossima estate. Ed è tra i favoriti dalle quote marcatore Napoli - Juventus.

Scommessa 3; Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill