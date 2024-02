In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Genoa, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 17 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro che inaugurerà il sabato calcistico della 25esima giornata di Serie A.

Entrambe reduci da una sconfitta, le due formazioni sono in cerca di riscatto.

I nostri pronostici Napoli – Genoa

Il nostro pronostico Napoli - Genoa bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.15 2.15 Risultato esatto 2-1 Napoli 8.50 8.75 8.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 3.25 3.25 3.00

Come scommettere su Napoli – Genoa: analisi match e pronostici

La gara che precederà il big match di Champions League contro il Barcellona vedrà gli azzurri campioni d’Italia ospitare il Genoa di Alberto Gilardino. Dopo il k.o. subito a San Siro contro il Milan, il Napoli di Mazzarri vorrà sicuramente rifarsi davanti ai propri tifosi, contro un Genoa reduce dal pesante 4 a 1 interno contro l’Atalanta.

Probabili formazioni Napoli - Genoa

Per i pronostici Napoli – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una squadra contratta

Lontana parente della formazione che la passata stagione incantava in Europa e in Italia, il Napoli sta vivendo una crisi di gioco e di risultati. Squadra contratta, a 7 punti da un quarto posto che vorrebbe dire Champions, gli uomini di Mazzarri sembrano l’ombra di loro stessi. Contro il Genoa rivedrà almeno la panchina il numero 9 Victor Osimhen, fresco vicecampione d’Africa con la nazionale nigeriana, che potrebbe giocare qualche minuto per tornare a riassaporare i campi della Serie A, a meno che Walter Mazzarri non voglia preservarlo in vista dell’importantissima sfida di Champions contro il Barcellona, prevista il 21 febbraio. Alla luce di tutte queste informazioni, è possibile aspettarsi un pareggio almeno per il primo tempo secondo i pronostici Napoli - Genoa.

Il Napoli per ritrovare la vittoria

Con ancora un match da recuperare (la partita contro il Sassuolo prevista a fine mese al Mapei Stadium), il Napoli ha un assoluto bisogno di punti per poter sperare in un posto in Europa per la prossima stagione. Dopo la sconfitta contro il Milan, la squadra di Walter Mazzarri, la cui panchina inizia a scottare sempre di più, ospiterà un Genoa frastornato dalla sconfitta per 4 a 1 subita a Marassi dall’Atalanta, dopodiché sarà impegnato nella difficile sfida di Champions contro il Barcellona al Maradona.

L’ultimo a mollare

Le sue giocate hanno mandato ai matti la difesa del Milan in occasione del match perso contro i rossoneri a San Siro. Migliore in campo dei suoi insieme a Pasquale Mazzocchi, Kvicha Kvaratskhelia è sempre l’ultimo a mollare. Protagonista di un inizio di campionato in sordina, il numero 77 sta acquistando giornata dopo giornata sempre più fiducia e, in assenza del numero 9 Victor Osimhen, l’attacco del Napoli è tutto sulle sue spalle. I pronostici Napoli – Genoa indicano il georgiano come uno dei probabili marcatori del match.

