In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Cagliari dei nostri esperti con confronto quote e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i campioni d’Italia e gli isolani allenati da Claudio Ranieri.

Andrà in scena al Diego Armando Maradona la sfida tra gli azzurri e i rossoblu di sabato 16 dicembre alle ore 18.00, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

I nostri pronostici Napoli - Cagliari

I nostri pronostici Napoli - Cagliari bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.60 2.50 Risultato esatto 2-0 Napoli 7.00 6.50 6.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 2.60 2.50 2.62

Come scommettere su Napoli – Cagliari: analisi match e pronostici

Dopo aver meritatamente conquistato gli ottavi di Champions League battendo in settimana per 2-0 lo Sporting Braga, il Napoli vuole recuperare terreno in campionato. Il Cagliari è in risalita, e dopo il successo allo scadere contro il Sassuolo, spera di tornare in Sardegna con un risultato utile.

Probabili formazioni Napoli - Cagliari

Per i pronostici Napoli – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Luvumbo, Petagna.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Cagliari non muore mai

La squadra di Ranieri, dopo un inizio horror, ha cominciato piano piano a risalire la china. I meriti vanno tutti al suo allenatore, che è stato capace di infondere fiducia e voglia nei suoi ragazzi. Con 7 punti nelle ultime 5 partite, la formazione sarda si sta allontanando dal fondo della classifica. La partita contro il Napoli arriva dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Sassuolo, che ha permesso ai rossoblu di avvicinarsi in classifica proprio alla squadra di Dionisi, adesso distante soltanto 2 lunghezze.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

Il Napoli per rientrare nel gruppo Champions

Dopo la vittoria di martedì sera contro il Braga, che ha portato indubbiamente un’ondata di ottimismo in casa Napoli, gli azzurri guidati da Walter Mazzarri vogliono recuperare posizioni in campionato. Superati in classifica dal sorprendente Bologna, i campioni d’Italia, con un successo probabile anche secondo i pronostici Napoli – Cagliari, hanno la possibilità di non lasciar scappar via il gruppo delle prime della classe.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Napoli: 6,50 con Sisal

Fiducia al georgiano

Il suo errore contro la Juventus, a tu per tu con il portiere bianconero Szczęsny, ha tolto il sonno a diversi tifosi del Napoli oltre che allo stesso georgiano. La fiducia di Walter Mazzarri nei confronti di Kvicha Kvaratskhelia rimane comunque intatta e, anche per i pronostici Napoli – Cagliari, ci sono buone possibilità che il fuoriclasse azzurro ripaghi il suo allenatore con una rete contro i rossoblu.

Scommessa 3; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill