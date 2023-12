In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Braga e le quote per il match di martedì in Champions League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Braga, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match.

Ultimo atto della fase a gironi di Champions League, con i partenopei che potrebbero addirittura perdere di misura contro i lusitani e comunque passare agli ottavi. Una sconfitta con solo un gol di scarto infatti, premierebbe gli azzurri, che a parità di scontri diretti manterrebbero una migliore differenza reti.

I nostri pronostici Napoli - Braga

I nostri pronostici Napoli - Braga bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.35 2.25 2.30 Victor Osimhen primo marcatore 3.40 3.75 4.00 Risultato esatto 2-0 Napoli 8.00 7.75 7.00

Come scommettere su Napoli – Braga: analisi match e pronostici

Periodo grigio per i campioni d’Italia, reduci dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il k.o. subìto a Torino ad opera della Juventus. Il passaggio del turno è pienamente alla portata degli uomini di Mazzarri che cercheranno di ritrovare la vittoria tra le mura amiche del Diego Armando Maradona.

Probabili formazioni Napoli - Braga

Per i pronostici Napoli – Braga occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Braga permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un attacco in crisi

Con 4 gol segnati nelle ultime 4 partite, tra campionato e Champions League, l’attacco del Napoli sembra avere le polveri bagnate. Aspetto da considerare per i nostri pronostici Napoli - Braga. Gli uomini allenati da Walter Mazzarri ultimamente faticano a trovare la via del gol. La squadra azzurra, in questo ultimo turno di Champions, andrà ad affrontare un Braga che in questa edizione della competizione ha segnato solo 2 gol in meno dei partenopei.

Scommessa 1; under 2.5: 2,35 con bet365

Tutti aspettano il nigeriano

Nelle partite contro l’Inter e la Juventus in campionato, Osimhen ha messo sempre più minuti nelle gambe. Si è messo a disposizione dei compagni, servendo potenziali assist e creando superiorità facendo salire la sua squadra. Gli è mancato soltanto il gol che, anche secondo i pronostici Napoli – Braga, potrebbe finalmente arrivare nella partita contro i lusitani.

Scommessa 2; Victor Osimhen primo marcatore: 3,75 con Sisal

Proseguire il cammino

Per qualificarsi agli ottavi al Napoli potrebbe bastare anche una sconfitta con solo un gol di scarto contro la formazione portoghese. Tuttavia i campioni d’Italia vogliono ritrovare la vittoria in Champions che manca dal 24 ottobre, quando si imposero per 1 a 0 contro l’Union Berlino in Germania. Anche secondo i pronostici Napoli – Braga, l’ultima partita del gruppo C della massima competizione europea potrebbe vedere la squadra di Mazzarri ritrovare finalmente la vittoria in Europa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Napoli: 7,00 con William Hill