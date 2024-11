In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli - Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 3 novembre allo stadio Diego Armando Maradona.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Napoli - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 13.00 14.50 12.00 Primo Tempo/finale Pareggio/Napoli 5.00 5.25 5.50 Segna Samardzic 6.50 5.00 5.00

Per scoprire maggiori quote Napoli - Atalanta, pronostici e mercati è possibile visitare i siti scommesse online. In più i lettori troveranno utili info sul mondo del betting

nella nostra guida ai nuovi siti di scommesse sportive online

nella nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, iniziative di benvenuto e registrazione.

Come scommettere su Napoli – Atalanta: analisi match e pronostici

Il Napoli vuole continuare a volare. I partenopei di Antonio Conte sono in testa alla classifica e possono fare leva sui 4 punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia. Ora, dopo l’esame superato al cospetto del Milan, i partenopei devono fare i conti con un’Atalanta in grande forma. Cinque vittorie consecutive in campionato per i campani, una in meno per i bergamaschi, a dimostrazione che la gara del Maradona è di quelle che possono lasciare il segno nella corsa per il titolo di campione d'inverno.

Probabili formazioni Napoli vs Atalanta

Per i pronostici Napoli – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, forse l’unica che adesso può fermare il Napoli. Sarà 2-2

L’Atalanta vuole confermarsi la squadra più in forma del momento, insieme proprio al Napoli di Antonio Conte. I bergamaschi scenderanno in campo con l’undici tipo: unica novità sul tema, il possibile utilizzo dal primo minuto del trequartista Samardzic, sontuoso nell’ultimo match contro il Monza. Secondo i nostri pronostici Napoli - Atalanta è sfida che si chiuderà sul 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 bet365

Il Napoli di Conte sa soffrire. Ma alla fine si imporrà anche contro l’Atalanta

Il Napoli di quest’anno è una macchina perfetta: in attacco Lukaku e Kvaratskhelia stanno facendo faville, nella metà campo c’è l’uomo in più McTominay, mentre in difesa Conte può schierare il nazionale Buongiorno, degno erede di Kim e Koulibaly. Elementi di assoluto spessore, protagonisti di un avvio di stagione da incorniciare. Ora, secondo i nostri pronostici Napoli - Atalanta sarà gara nel segno di un primo tempo bloccato sul pari e del successo finale dei partenopei di Mister Conte.

Scommessa 2; primo tempo/finale Pareggio/Napoli: 5,25 con Sisal

Il rigenerato Samardzic vuole il terzo gol stagionale

Napoli, occhio allo scatenato Samardzic. L’ex Udinese ha confezionato un gol e un assist contro il Monza e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così, secondoi nostri pronostici Napoli - Atalanta, il fantasista serbo realizzerà un gol anche allo stadio Diego Armando Maradona.

Scommessa 3; segna Samardzic 5,00 con William Hill