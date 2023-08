In questo articolo è possibile trovare i pronostici Napoli - Apollon Limassol e ulteriori informazioni utili per scommettere sull'amichevole.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato l'ultima amichevole estiva per i campioni d'Italia prima della gara contro il Frosinone per fornire i pronostici Napoli - Apollon Limassol e le migliori quotazioni e consigli per scommettere sull'evento.

Ultimo impegno senza punti ufficiali in palio quello tra la formazione di Rudi Garcia e la squadra di Cipro, arrivata la scorsa stagione quinta nel suo campionato d’appartenenza.

La gara si svolgerà alle 18,30 di venerdì 11 agosto presso il Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro dei partenopei. La modesta formazione cipriota non dovrebbe riuscire a impensierire gli uomini di Rudi Garcia, che dovrà ancora fare a meno degli uomini-scudetto Kvicha Kvaraskhelia e Victor Osimenh, entrambi ancora out per infortunio, oltre che a Zambo Anguissa, fermo ai box per almeno un altro paio di settimane.

L’ultima uscita contro i tedeschi dell’Augsburg ha mostrato una migliore condizione atletica da parte dei partenopei, che sono passati in vantaggio con un gol di testa di Rarhmani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Napoli ha avuto altre occasioni nel corso della partita, che però non è stato capace di capitalizzare al meglio. Rudi Garcia si è dichiarato comunque soddisfatto dell’approccio alla gara, sostenendo di avere avuto chiare indicazioni dalla prestazione degli azzurri.

Prove generali insomma, in vista della trasferta di Frosinone del 19 agosto dove il Napoli, dopo 33 anni, esordirà in campionato con lo scudetto sul petto.

La gara verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 251.

I nostri pronostici Napoli - Apollon Limassol

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Napoli vs Apollon Limassol bet365 Sisal William Hill Vittoria Napoli 1.11 1.10 1.07 Goal no goal/no goal 1.72 1.65 1.66 Over 2.5 1.32 1.27 1.30

Come scommettere su Napoli - Apollon Limassol

Certe amichevoli sulla carta sono tanto prevedibili che scommettere sui risultati fissi potrebbe rivelarsi poco proficuo. La vittoria del Napoli, infatti, presenta quote bassissime così come anche l'over, come accade spesso per il team di Rudi Garcia. Ecco perché in certi casi può tornare utile consultare mercati di scommessa alternativi, meno popolari ma altrettanto interessanti come l'1 con handicap (bet365 offre anche l'handicap asiatico), il primo marcatore del match, lo scarto di goal e così via. Tutti i migliori siti scommesse sportive in Italia, infatti, mettono a disposizione un gran numero di combinazioni di giocata tra le quali scegliere, anche quelli con i palinsesti più contenuti. Per saperne di più su palinsesto, codice bonus bet365 alla registrazione e iniziative dell'operatore, i lettori possono consultare la nostra pagina dedicata.

Avversari modesti

Nonostante i tanti infortuni, la formazione di Garcia non dovrebbe aver problemi ad imporsi sui meno blasonati avversari come confermano i pronostici Napoli - Apollon Limassol. Con Raspadori a guidare l’attacco l’undici iniziale dovrebbe essere composto da Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Lo Celso, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano.

Scommessa 1: Vittoria Napoli 1,11 con bet365

Le assenze potrebbero pesare

Con una squadra decimata dagli infortuni, out Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa, Zielinski e Mario Rui, in vista dell’esordio in campionato, la lista degli indisponibili è ancora troppo lunga. Aspetto rilevante da tenere in considerazione per i nostri pronostici Napoli - Apollon Limassol.

Il Napoli, oltre che l’allenatore, ha cambiato anche il preparatore atletico, e nell'ambiente partenopeo c'è un po' di allarmismo sia per la stagione che per l'avvio del campionato, che è sempre più vicino. Gli esperti dicono che non c'è da preoccuparsi, ma è il numero dei piccoli problemi che sta cominciando ad alzare la soglia di guardia. Cose che capitano, anche altre formazioni dovranno fare a meno di diversi titolari ad inizio campionato, vedi la Roma con Dybala e l’Inter con Acerbi. Pare dunque fisiologico qualche problema, come sta accadendo anche ad altri.

Scommessa 2: no goal: 1,65 con Sisal

Le opzioni in attacco degli azzurri

Nonostante il Napoli presenti una formazione rimaneggiata, è molto probabile che gli uomini di Garcia riescano ad imporsi con un risultato abbastanza largo contro i ciprioti, davvero poca cosa rispetto ai Campioni d’Italia. Proprio come confermano i pronostici Napoli - Apollon Limassol.

Scommessa 3: over 2,5 1,30 con William Hill