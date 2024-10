In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 27 ottobre allo stadio Brianteo.

I nostri pronostici Monza - Venezia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Monza - Venezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-0 Monza 9.50 10.00 9.50 Segna Gianluca Caprari 4.00 4.00 3.60 Vittoria Venezia 3.60 3.60 3.60

Come scommettere su Monza – Venezia: analisi match e pronostici

Il Monza vuole il secondo successo di fila dopo la prova di forza in casa del Verona (0-3 senza attenuanti). I brianzoli dovrebbero proporre lo stesso undici visto al Bentegodi: riflettori puntati sull'attaccante portoghese Dany Mota, autore di una doppietta e già a quota 4 gol in campionato (ancora una rete e sarà eguagliato il suo record in massima serie).

Il Venezia vuole abbandonare l'ultimo posto: per questo, però, gli uomini di Eusebio Di Francesco devono iniziare a fare risultato, perché le sole buone prestazioni viste negli ultimi tempi non bastano per conquistare la salvezza. In ottica formazioni, da segnalare il probabile arretramento di Candela in difesa, con Haps proposto come quinto di centrocampo.

Probabili formazioni Monza vs Venezia

Per i pronostici Monza – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta. VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Monza vuole il bis per confermarsi squadra rinata

Dopo il netto 3-0 ai danni del Verona, in casa Monza si respira grande fiducia. Nonostante l’assenza della stella Daniel Maldini, i brianzoli propongo un undici di tutto rispetto: a centrocampo l’uomo in più è Pessina, mentre in attacco il faro è il solito Djuric. L’impressione è che il tecnico Alessandro Nesta abbia finalmente trovato la quadratura del cerchio: per questo, secondo i nostri pronostici Monza - Venezia è gara destinata a concludersi con il 2-0 dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Monza: 9,50 con bet365

Gianluca Caprari e un gol che in campionato manca da un anno e mezzo

Se Caprari torna a giocare come sa, Mister Nesta si ritrova in casa una risorsa fondamentale per conquistare una salvezza tranquilla. L’attaccante ex Roma vuole tornare al gol in campionato: in Serie A non segna addirittura dal 7 maggio 2023, quando realizzò la rete del definitivo 1-1 contro il Torino. Secondo le nostre previsioni, il classe '93 tornerà al gol proprio contro il Venezia.

Scommessa 2; Gianluca Caprari segna: 4,00 con Sisal

Il Venezia vuole rilanciarsi in ottica salvezza

Il Monza sembra favorito, anche alla luce delle ultime prestazioni, ma il Venezia non è squadra da prendere sottogamba. Oltretutto, parliamo di una compagine che può fare leva su un attaccante di spessore come Pohjanpalo e su elementi dall’ottima tecnica come Oristanio, Busio e Nicolussi Caviglia. Così, secondo il nostro pronostico Monza-Venezia è gara che i veneti potranno vincere, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 3; vittoria Venezia: 3,60 con William Hill