Si giocherà il 29 ottobre alle ore 15.00 il match tra Monza e Udinese. Allo U-power Stadium gli uomini di Palladino ospiteranno i bianconeri, che vedranno l’esordio sulla panchina dell’Udinese del nuovo allenatore Gabriele Cioffi, chiamato a sostituire l’esonerato Andrea Sottil.

Palladino deve rinunciare allo squalificato D’Ambrosio, saranno titolari quindi Caldirola, Pablo Mari e Caldirola a protezione di Di Gregorio. Torna dal 1′ Ciurria che, insieme a Gagliardini e Pessina centrali e Kyriakopoulos sulla corsia mancina, completerà il centrocampo a 4 brianzolo. In attacco, spazio a Vignato e Colpani con Colombo centravanti. Gabriele Cioffi inaugurerà la sua seconda avventura bianconera con la coppia Thauvin–Success in attacco. Centrocampo con Lovric, Walace e Samardzic con Pereyra e Kamara che agiranno sugli esterni. In retroguardia Silvestri tra i pali sarà protetto da Pérez, Bijol e Kabasele.

I nostri pronostici Monza - Udinese

I nostri pronostici Monza - Udinese bet365 Sisal William Hill Under 2.5 1.95 1.85 1.90 Lorenzo Colombo marcatore nell’incontro 3.50 3.50 3.70 Risultato esatto 3-0 Monza 17.00 20.00 19.00

Probabili formazioni Monza – Udinese

Per dei pronostici Monza - Udinese accurati è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; Caldirola, Mari, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.

: Di Gregorio; Caldirola, Mari, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thuavin, Success.

Due attacchi sterili

Con rispettivamente il terzo e il secondo peggior attacco della Serie A in campo, sarà difficile aspettarsi una gara ricca di reti. L’Udinese finora è riuscita a violare soltanto per 5 volte la porta avversaria, il Monza 8. Aspetto da tenere in considerazione per i nostri pronostici Monza - Udinese.

Scommessa 1; under 2.5: 1,95 con bet365

Un traguardo importante

L’attaccante Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan, contro la Roma raggiunto le 100 presenze tra i professionisti. Contro i giallorossi non è riuscito a bagnare questo traguardo con un gol, ci proverà sicuramente di fronte al suo pubblico. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Monza - Udinese.

Scommessa 2; Lorenzo Colombo marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Il Monza può approfittare del cambio panchina

Un cambio di panchina è sempre una situazione particolare da poter gestire. Sebbene Gabriele Cioffi conosca bene l’ambiente friulano, i suoi giocatori potranno aver bisogno ancora di qualche partita per entrare nelle meccaniche di gioco del neo-allenatore. Il Monza potrebbe approfittare di questo momento di spaesamento per cercare di vincere questa partita. Ecco perché il Monza potrebbe spuntarla, secondo alcuni pronostici Monza - Udinese.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Monza: 19,00 con William Hill