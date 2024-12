Pronostici Monza – Udinese e informazioni utili per scommettere: i brianzoli devono vincere, ma occhio ai friulani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza-Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 9 dicembre allo stadio Brianteo.

I nostri pronostici Monza-Udinese

Il nostro pronostico Monza - Udinese bet365 Sisal William Hill Vittoria Udinese 2.87 2.75 2.80 Risultato esatto 2-2 17.00 16.00 15.00 Vittoria Monza 2.70 2.75 2.75

Come scommettere su Monza – Udinese: analisi match e pronostici

Il Monza sogna la vittoria, la seconda stagionale, per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. I brianzoli vogliono tentare l'aggancio al 17esimo posto, l'ultimo utile per conservare la categoria. Per questo obiettivo serve l’intera posta in palio: l’ennesimo pareggio, il terzo consecutivo dopo quelli contro Como e Torino, non migliorerebbe la situazione dei biancorossi e non regalerebbe ossigeno a Mister Nesta (da tempo si parla di una sua sostituzione).

L’Udinese, dal canto suo, può fare leva su una classifica decisamente più tranquillizzante. I friulani in tenuta bianconera, già a quota 17 punti, hanno però raccolto 4 sconfitte e un misero pareggio nelle ultime cinque giornate. Guai, adesso, a vivere di rendita dopo un avvio di stagione da applausi: perché le avversarie in chiave salvezza non aspettano, compreso lo stesso Monza di Izzo e Di Gregorio.

Probabili formazioni Monza vs Udinese

Per i pronostici Monza – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Zemura; Thauvin, Davis. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Udinese, una vittoria per uscire dalla crisi

Dopo un avvio superlativo, l’Udinese deve tornare a correre. Il tecnico Runjaic può fare affidamento sulla rosa al completo, fatta esclusione per i lungodegenti Alexis Sanchez e Deulofeu. Guardando proprio all’attacco, i friulani si affideranno inizialmente al tandem formato dall’ex campione del mondo Thauvin e dal sempre più convincente Davis. Solo panchina, almeno inizialmente, per il forte centravanti Lucca, dimostrazione della grande qualità del reparto offensivo bianconero. Anche per questo, secondo il nostro pronostico Monza-Udinese vedrà imporsi la squadra ospite, pronta a dire la sua anche in ottica europea.

Scommessa 1; Vittoria Udinese: 2,87 con bet365

Monza e Udinese risponderanno colpo su colpo: sarà 2-2

L’Udinese ha un ottimo attacco, ma il Monza non starà a guardare. Anche i brianzoli propongono un reparto offensivo di tutto rispetto, nel segno del portoghese Dany Mota e del gigante Djuric. Alla luce anche di due difese non proprio perfette, secondo la nostra previsione la gara si chiuderà con uno spettacolare 2-2.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 16,00 con Sisal

Tre punti che sanno di rinascita per la squadra di Nesta

Nell’attacco del Monza c’è anche uno dei talenti più interessanti della nouvelle vague calcistica italiano: parliamo ovviamente del nazionale azzurro Daniel Maldini, chiamato a portare la squadra per mano in un momento così difficile. Occhio, poi, alle giocate di un centrocampista interessante come Bianco, che nei fatti ha preso il testimone di capitan Pessina (il campione d'Europa ne avrà per un po'). Sempre a centrocampo, occhio alla possibile rinascita di Birindelli, in campo probabilmente nella ripresa al posto di Pereira. Parliamo di giocatori importanti: per questo, secondo i nostri pronostici Monza-Udinese è gara che vedrà imporsi la squadra di Alessandro Nesta.

Scommessa 3; vittoria Monza: 2,75 con William Hill