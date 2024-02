In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Milan, quote dei bookmakers e analisi lunch-time match di domenica 18 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per sulla partita che chiuderà – di fatto – la 25esima giornata di Serie A.

Posticipo tutto lombardo quello che andrà in scena allo U-Power Stadium di Monza, dove i biancorossi allenati da Raffaele Palladino ospiteranno il Milan di Stefano Pioli.

I nostri pronostici Monza – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Milan bet365 Sisal William Hill Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 1.90 Risultato esatto 1-3 Milan 15.00 14.50 15.00 Ruben Loftus-Cheek marcatore dell’incontro 5.50 6.00 3.30

Maggiori informazioni, quote Monza - Milan, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori possono avere ulteriori info sul mondo delle scommesse sportive visitando

la nostra guida a pronostici e quote vincente Scudetto di quest'anno

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Bwin, bonus benvenuto e registrazione sul sito dell'operatore.

Come scommettere su Monza – Milan: analisi match e pronostici

Reduci dal 3 a 0 contro il Rennes, in occasione della partita d’andata degli spareggi di Europa League, i rossoneri fanno visita al Monza, e cercano l’ennesima vittoria per avvicinarsi sempre di più alla Juventus seconda in classifica.

Probabili formazioni Monza - Milan

Per i pronostici Monza – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric.

Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan per chiudere subito la pratica

Reduce da 9 risultati utili consecutivi in Serie A, il Milan vuole avvicinarsi sempre di più al secondo posto e fa visita ad un Monza che viene da due 0-0 consecutivi contro Udinese e Verona. Galvanizzati dal successo in Europa League, i rossoneri secondo i pronostici Monza – Milan, potrebbero passare già in vantaggio nei primi 45 minuti per provare poi a portare a casa altri 3 preziosissimi punti.

Scommessa 1; Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Mettere pressione ai bianconeri

Con una Juventus che non riesce più a vincere, l’obiettivo del secondo posto è ampiamente alla portata dei rossoneri, che con una vittoria contro il Monza metterebbero ancora più pressione agli uomini allenati da Max Allegri. Dopo il successo in Europa contro i francesi del Rennes, i rossoneri cercano l’ennesimo successo in campionato. E secondo i pronostici Monza - Milan, ci sono

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Milan: 14,50 con Sisal

Il momento d’oro dell’inglese

Con la sua doppietta contro il Rennes nella partita d’andata degli spareggi, Ruben Loftus-Cheek ha piazzato una seria ipoteca sulla qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League. Autore finora di 5 gol in campionato, l’inglese, numero 8 dei rossoneri, è indicato dai pronostici Monza – Milan come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Ruben Loftus-Cheek marcatore nell’incontro: 3,30 con William Hill