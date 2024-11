In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza - Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 2 novembre allo stadio Brianteo.

I nostri pronostici Monza - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Milan 13.00 13.50 13.00 Primo Tempo/finale Monza/Milan 21.00 22.00 23.00 Vittoria Monza 5.00 5.00 4.80

Come scommettere su Monza – Milan: analisi match e pronostici

Derby lombardo dai mille significati. In panchina per il Monza c’è un grande ex come Alessandro Nesta, che da allenatore affronta i colori rossoneri per la prima volta in carriera. Nostalgia a parte, c’è da fare risultato: vero, la sconfitta contro l’Atalanta ha lasciato buone indicazioni, ma adesso serve una vittoria prestigiosa per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

Anche il Milan deve fare risultato pieno. In casa rossonera pesano come un macigno le recenti sconfitte contro Fiorentina e Napoli, dimostrazione che la truppa di Fonseca non riesce proprio a trovare la continuità dei top team. I milanisti possono rincuorarsi con i ritorni di Theo Hernandez e Reijnders (squalificati contro i partenopei) e il recupero completo di Pulisic. Ma potrebbero anche non bastare, in casa di un Monza assetato di punti.

Probabili formazioni Monza vs Milan

Per i pronostici Monza – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chuwkwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, esiste solo la vittoria: finirà 1-3 per i rossoneri

Il Milan ritrova i pezzi pregiati. In più Fonseca dovrebbe riproporre Leao dal primo minuto: la potenza dell’attacco rossonero aumenta così in maniera esponenziale, nonostante una mancanza di alternative che sta costringendo Morata agli straordinari (Abraham e Jovic ancora fuori gioco, l’unico rimpiazzo è il giovane Camarda). In ogni caso, secondo il nostro pronostico Monza - Milan è gara che i rossoneri vinceranno con un netto 3-1.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1: 13,00 con bet365

Il Monza è squadra imprevedibile, ma il Milan è nettamente superiore

Nel calcio i pronostici sono fatti (anche) per essere sovvertiti. Il Monza non ha dalla sua la qualità dei cugini in tenuta rossonera, ma può comunque fare male con l’ex Daniel Maldini e con un Milan Djuric in grande spolvero. Per questo, secondo le nostre previsioni, il Monza chiuderà il primo tempo in vantaggio, ma poi dovrà arrendersi sotto i colpi degli avanti milanisti.

Scommessa 2; primo tempo/finale Monza/Milan: 22,00 con Sisal

Monza, un successo di prestigio per lasciare la zona rossa

Dopo il pareggio al cospetto dell’Inter campione d’Italia, il Monza sogna una serata da sogno contro un’altra big del calcio lombardo. I tre punti sono assolutamente alla portata della compagine di Mister Nesta: occhio all’intraprendenza del portoghese Dany Mota, autore di un gol stupendo proprio contro i cugini interisti. Secondo il nostro pronostico Monza - Milan è gara che i padroni di casa vinceranno, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 3; vittoria Monza 4,80 con William Hill