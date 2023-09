I pronostici Monza - Lecce dei nostri esperti di scommesse sportive online con confronto quote e consigli utili per le schedine.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza - Lecce confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Monza e Lecce si affronteranno domenica 17 settembre alle ore 15.00 allo U-Power Stadium. I brianzoli allenati da Raffaele Palladino ospiteranno il sorprendente Lecce.

I giallorossi hanno un bottino di 2 vittorie e un pareggio in questo scorcio di Campionato, e al momento occupano il quarto posto in classifica assieme alla Juventus, mentre i brianzoli hanno raccolto soltanto 3 punti finora.

I nostri pronostici Monza - Lecce

I nostri pronostici Monza - Lecce bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 5.80 Nikola Krstovic marcatore nell’incontro 3.75 3.75 4.40 Over 2.5 2.10 2.00 2.10

Come scommettere su Monza - Lecce

Per avere dei pronostici Monza - Lecce è bene prima avere una panoramica sulle due squadre. D’Aversa è pronto a far bene anche contro il Monza. Davanti a Falcone ci sarà il quartetto composto da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. In cabina di regia Ramadani; doppio ballottaggio per gli altri due posti a centrocampo, con Kaba e Rafia davanti a Gonzalez e Oudin. In attacco e al fianco di Almqvist e Krstovic potrebbe giocare Strefezza.

Nel Monza Lorenzo Colombo è pronto per la prima da titolare tra le fila dei biancorossi. Alle sue spalle l'allenatore è intenzionato a piazzare Caprari e Colpani, sugli esterni a centrocampo invece Birindelli ha buone chance di iniziare dal primo minuto a destra con Ciurria a sinistra. Al centro Pessina e Gagliardini. In difesa non si cambia: Izzo, Pablo Marì e Caldirola davanti a Di Gregorio.

Probabili formazioni Monza – Lecce

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Caprari, Colpani; Colombo.

Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Caprari, Colpani; Colombo. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La forza del Monza in casa

La formazione di Palladino finora ha vinto una sola partita dall’inizio del Campionato. L’unica vittoria dei brianzoli è il 2 a 0 contro l’Empoli, avvenuta allo U-power Stadium. A Monza arriva il Lecce di D’Aversa, che ha dimostrato finora di non temere gli avversari più blasonati, ma i biancorossi possono approfittare del fattore campo per cercare di strappare un pareggio ai sorprendenti salentini. I pronostici Monza - Lecce fanno presagire come sia possibile che si verifichi un pareggio.

Scommessa 1: risultato esatto 1-1: 6,50 con bet365

Nel segno del montenegrino

Autore finora di 2 gol sui 6 totali segnati dal Lecce, Nikola Krstovic si è perfettamente integrato nel campionato italiano. Arrivato la scorsa estate dallo Dunajská Streda, il montenegrino classe 2000 cercherà di mettere la sua firma anche nella partita contro il Monza

Scommessa 2: Nikola Krstovic marcatore nell’incontro: 3,75 con Sisal

Il Lecce a segno in tutti i match finora giocati

Nessuno si aspettava una partenza così lanciata da parte dei salentini, men che meno i suoi tifosi, che vedono la loro squadra addirittura in zona Champions appaiata alla Juventus. Gli uomini di D’Aversa hanno esordito in campionato con una sorprendente vittoria contro la Lazio di Sarri, hanno pareggiato in rimonta a Firenze e risolto la pratica Salernitana con un secco 2 a 0. Il Monza è avvisato. I pronostici Monza - Lecce non escludono affatto una vittoria anche in trasferta della squadra pugliese.

Scommessa 3: over 2.5: 2,10 con William Hill