In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza - Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza - Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 10 novembre allo stadio Brianteo.

I nostri pronostici Monza - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Monza - lazio bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Lazio 1.83 1.85 1.85 Over 2,5 2.10 2.05 1.66 Vittoria Monza 4.10 4.30 4.30

Come scommettere su Monza – Lazio: analisi match e pronostici

Alessandro Nesta affronta il suo grande passato, ma non può permettersi di fare sconti. Contro la Lazio, il suo Monza ha assoluto bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione e rialzarsi dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Il tecnico dei brianzoli, che da calciatore ha difeso i colori biancocelesti per nove stagioni, rischia grosso: in caso di sconfitta, la sua panchina si farebbe sempre più traballante.

La Lazio, invece, sta vivendo un momento d’oro. Prima nel girone unico di Europa League, la squadra di Mister Baroni si ritrova a soli tre punti dalla vetta in campionato. Un grande risultato, frutto delle recenti tre vittorie consecutive contro Cagliari, Como e Genoa e di un gioco a dir poco spettacolare.

Probabili formazioni Monza vs Lazio

Per i pronostici Monza – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Monzagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio, una vittoria per il sogno Scudetto

La Lazio punta al quarto successo consecutivo in campionato, forte anche della recente impresa contro il Porto, con goal al fotofinish di un Pedro in forma clamorosa. Baroni può fare affidamento su un attacco superlativo, nel segno delle certezze Dia e Castellanos e di un folto gruppo di esterni affidabili (non solo Pedro, ma anche Noslin, Isaksen e ovviamente capitan Zaccagni). In più, occhio alla sorpresa Nuno Tavares, terzino sinistro che sarà sicuramente riscattato dall’Arsenal (a prezzo di saldo, oltretutto). Per tutti questi elementi, secondo il nostro pronostico Monza - Lazio è gara che i biancocelesti vinceranno agevolmente.

Scommessa 1; vittoria Lazio: 1,83 con bet365

Ci saranno almeno tre gol in terra brianzola

L’attacco della Lazio è superlativo, ma la difesa ha subito tanto considerando la posizione di classifica (14 gol, l'Empoli ha fatto decisamente meglio). Stesso numero di reti subite per il Monza, squadra che in attacco non può essere sottovalutata, vista la presenza di Daniel Maldini e Djuric. Alla luce di questi elementi, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno tre gol.

Scommessa 2; over 2,5 : 2,05 con Leovegas

Monza, un successo per rilanciarsi in chiave salvezza

Il Monza non se la passa benissimo, ma non è squadra da prendere sottogamba. I lombardi si affidano non solo a Maldini e Djuric, ma anche ad altri elementi di spessore come Pessina e Dany Mota. Occhio, allora, all’orgoglio brianzolo: secondo i nostri pronostici Monza - Lazio si chiuderà con una vittoria dei padroni di casa.

Scommessa 3; Vittoria Monza: 4,40 con William Hill