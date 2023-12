In questo articolo è possibile consultare i pronostici Monza - Juventus dei nostri esperti con un confronto quote dell'anticipo di Serie A di Venerdì.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Juventus confrontando le quote dei migliori bookmaker online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà questo il match che inaugurerà la quattordicesima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono reduci da due pareggi per 1-1, i bianconeri contro l’Inter allo Stadium, i brianzoli in Sardegna a casa del Cagliari.

I nostri pronostici Monza - Juventus

I nostri pronostici Monza - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 1.90 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 4.00 3.75 3.50 Risultato esatto 0-1 Juventus 7.00 6.50 7.00

Come scommettere su Monza – Juventus: analisi match e pronostici

Con una vittoria i bianconeri salirebbero temporaneamente al primo posto in classifica, in attesa dell’incontro di cartello di domenica sera tra Napoli e Inter. Partita sicuramente non semplice per la Juve, che la scorsa stagione perse entrambi i match contro la squadra allenata da Raffaele Palladino, senza riuscire a segnare neanche una rete tra andata e ritorno.

Dal canto loro i brianzoli con una vittoria raggiungerebbero la Roma al quinto posto e potrebbero trovarsi – in attesa delle partite di domenica – a 3 punti dal Napoli campione d’Italia. I biancorossi tuttavia sembrano abbonati al segno x, infatti finora hanno pareggiato 6 match in Serie A e l’ultima vittoria degli uomini di Palladino risale alla partita vinta per 3 a 1 sul campo del Verona lo scorso 5 novembre.

Probabili formazioni Monza - Juventus

Per dei pronostici Monza – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un attacco da ritrovare

Dopo quella dell’Inter, la difesa della Juventus è la meno battuta in Serie A. Discorso diverso quel che riguarda l’attacco, con i bianconeri che pur essendo secondi in classifica, hanno soltanto il quinto attacco del torneo. Segnali incoraggianti sono il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, a segno contro i nerazzurri, e la sua intesa con Federico Chiesa. E’ proprio da questi elementi che Max Allegri vuole ripartire per permettere alla sua squadra di segnare di più, magari cominciando proprio da questa partita, come confermano i pronostici Monza - Juventus.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Lo stato di forma dell’azzurro

Contro l’Inter Federico Chiesa ha dimostrato tutta la sua classe. Con le sue sortite offensive l’attaccante azzurro è stato una spina nel fianco dell’out di destra della squadra di Inzaghi, ed è andato più volte vicino al gol fornendo infine l’assist che ha permesso a Dusan Vlahovic di portare la Juventus temporaneamente in vantaggio. Il numero 7 ddi Allegri, secondo le quote marcatore Monza - Juventus, vorrà essere di nuovo protagonista, e magari scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore dell’incontro: 3,75 con Sisal

Una vittoria per mettere l’Inter sotto pressione

Dopo le fatiche europee, l’Inter sarà impegnata nella difficile trasferta al Diego Armando Maradona del Napoli dell’ex Walter Mazzarri. La Juventus vincendo la partita contro il Monza può approfittare di questo piccolo vantaggio per provare a mettere pressione ai nerazzurri. Secondo i pronostici Monza - Juventus, sarà proprio ciò che accadrà nell'anticipo di venerdì sera.

Scommessa 3; risultato esatto 0-1 Juventus: 7,00 con William Hill