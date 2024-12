Pronostici Monza – Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri con i favori dei pronostici, ma vincere sarà difficile

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 22 dicembre allo stadio U-Power Stadium.

I nostri pronostici Monza - Juventus

Il nostro pronostico Monza - juventus bet365 Sisal William Hill Vittoria Juventus e GOAL Monza 4.33 4.10 4.60 Risultato esatto 2-2 21.00 22.00 21.00 Vittoria Monza 6.00 6.00 5.50

Come scommettere su Monza – Juventus: analisi match e pronostici

Monza e Juventus divise da classifica e ambizioni, ma uniti da un unico obiettivo: vincere la gara in programma al Brianteo. Nessuna delle due squadre può accontentarsi di un pareggio: i padroni di casa devono abbandonare l'ultimo posto e mettere nel mirino una zona salvezza ora distante cinque lunghezze. Un successo così prestigioso, inoltre, renderebbe più salda la posizione di Alessandro Nesta: il tecnico ha incassato la fiducia della dirigenza capitanata da Adriano Galliani, ma il punto limite sembra ormai ad un passo.

Dall'altro lato, la Juventus non può permettersi una sconfitta e nemmeno un pareggio (nel caso, l'undicesimo di una stagione fin qui ricca di contraddizioni). I bianconeri devono dimostrarsi più forti degli infortuni (ultimo quello di Weah) e, soprattutto, devono riprendere a vincere con il bel gioco, cosa che succedeva nella primissima parte di stagione. Gli uomini di Thiago Motta possono ripartire dalla buona prestazione contro il Cagliari in Coppa Italia, con gli ottimi segnali lanciati da Vlahovic, Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Probabili formazioni Monza vs Juventus

Per i pronostici Monza – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Mota. Allenatore: Nesta

Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Mota. Allenatore: Nesta JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, vittoria (con brivido) per l’obiettivo quarto posto

La Juventus è sulla carta superiore, ma in questa parte di stagione i bianconeri si sono spesso fatti sorprendere da squadre medio piccole (vedi alle voci Cagliari, Parma e Venezia). Questa volta, gli uomini di Thiago Motta saranno protagonisti di una prova finalmente all’altezza: Koopmeiners tornerà a giocare in posizione più avanzata ma lascerà ancora una volta il segno con il suo sinistro fulminante. Occhio anche alle giocate in velocità di Conceicao e Yildiz, a conti fatti il futuro della Vecchia Signora. Secondo il nostro pronostico Monza-Juventus si chiuderà con il successo dei bianconeri, ma occhio all’orgoglio dei brianzoli. Per la nostra previsione segneranno almeno un gol.

Scommessa 1; Vittoria Juventus/Goal Monza: 4,33 con bet365

Incredibile ma vero: ancora un 2-2 per la Juventus

Se continua a mancare l’appuntamento con la vittoria in campionato, la Juventus rischia addirittura di ritrovarsi fuori da tutte le competizioni europee in vista della prossima stagione, Conference League inclusa. Anche contro il Monza, gli uomini di Thiago Motta non riusciranno a conquistare l’intera posta in palio. Incredibilmente sarà ancora 2-2, per la terza volta consecutiva.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 22,00 con Sisal

Monza, un successo per tornare in corsa

Il Monza ha raccolto tanti elogi ma pochi risultati. Nonostante le pesantissime assenze di Daniel Maldini e Milan Djuric, gli uomini di Alessandro Nesta riusciranno ad avere la meglio su una Juventus costruita (almeno sulla carta) per vincere in Italia e in Europa. In terra brianzola a salire in cattedra non saranno i vari Vlahovic e Yildiz, ma la meteora bianconera Dany Mota e un Gianluca Caprari in cerca di continuità dopo anni difficili. Secondo la nostra previsione, così, Monza-Juventus si chiuderà con il successo dei padroni di casa. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Scommessa 3; vittoria Monza: 5,50 con William Hill