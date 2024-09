In questa pagina si possono consultare i nostri pronostici Monza - Inter, quote dei bookmakers e l'analisi della partita da parte dei nostri esperti.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza-Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Simone Inzaghi. La partita, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 15 settembre alle 20:45 allo Stadio Brianteo di Monza.

I nostri pronostici Monza - Inter

Il nostro pronostico Monza - Inter bet365 Betsson William Hill Risultato finale: vittoria Monza 7.50 7.60 7.50 Giocatore segna: Milan Djuric 5.50 5.50 5.50 Risultato esatto: 2-2 19.00 22.00 17.00

Come scommettere su Monza vs Inter

Il Monza sogna il colpaccio per dare un senso a questo primo scorcio di campionato. Gli uomini di Alessandro Nesta rincorrono ancora la prima vittoria, ma possono comunque guardare al futuro con una certa fiducia. Se contro Empoli (pareggio a reti bianche) e Genoa (dolorosa sconfitta interna) i brianzoli avevano palesato grossi limiti in attacco, nell'ultima contro la Fiorentina la squadra ha proposto un gioco offensivo niente male, nel segno di Djuric e Daniel Maldini (forse scaricato troppo presto dal Milan).

Poco da dire sull’Inter, a conti fatti la squadra da battere e questo nonostante un calciomercato in tono minore. I risultati di questo avvio di campionato sono ancora dalla parte di Simone Inzaghi, che in ottica formazione potrebbe mescolare un po' le carte in vista dell'esordio in Champions League in casa del Manchester City.

Probabili formazioni Monza - Inter

Per i pronostici Monza-Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Nesta

Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Nesta INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Il Monza sogna la grande impresa

Il Monza vuole il primo successo stagionale: i brianzoli possono approfittare di un’Inter con la testa al big match di Champions contro il City di Guardiola. Non ci sembra completamente azzardato, così, pensare ad un Monza vittorioso al termine dei 90 minuti. Oltretutto parliamo di una squadra che ha mostrato grandi potenzialità offensive: a proposito, Nesta sembra intenzionato a schierare Dany Mota dal primo minuto, con l’ex Empoli Cancellieri pronto a subentrare nella difesa.

Proprio in ottica probabili formazioni, l’Inter potrebbe proporre l’esterno Carlos Augusto e il volto nuovo Zielinski a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe affidarsi alla premiata ditta composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram secondo i pronostici Monza - Inter.

Scommessa 1; risultato finale vittoria Monza: 8,00 con bet365

Milan Djuric può essere l’uomo del match

Alessandro Nesta ha fatto la sua scelta: il centravanti del Monza è Milan Djuric e non il volenteroso Andrea Petagna. L'attaccante bosniaco cerca il secondo gol stagionale, per avvicinarsi a quella doppia cifra mai raggiunta in carriera in massima serie. Vero, contro Acerbi e compagni non avrà vita facile, ma parliamo comunque di un attaccante che in carriera ha siglato più di 100 reti. Numeri che non nascono dal caso.

Scommessa 2; Giocatore segna nell'incontro, Milan Djuric: 5,50 con Betsson

Gara combattuta: possibile un pareggio nel segno dello spettacolo?

Gli esperti considerano l’Inter campione d’Italia favorita allo stadio Brianteo. Il calcio è strano, però, e allora ipotizzare uno spettacolare 2-2 non è poi operazione tanto assurda secondo i pronostici Monza - Inter. Il Monza, come abbiamo visto, sta iniziando a trovare soluzioni offensive efficaci, ma l’Inter non può stare a guardare. Occhio anche alle alternative nerazzurre, con Arnautovic e Taremi pronti a pungere.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 17,00 con William Hill