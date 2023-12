In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Monza - Genoa dei nostri esperti con confronto quote e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due formazioni.

Unico match previsto per le ore 15.00 di domenica 10 dicembre, Monza – Genoa si giocherà allo U-Power Stadium della città brianzola.

I nostri pronostici Monza - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Monza - Genoa bet365 Sisal William Hill Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.75 2.70 Risultato esatto 0-0 7.50 8.25 8.00 Mateo Retegui marcatore nell’incontro 3.60 3.50 3.60

Come scommettere su Monza – Genoa: analisi match e pronostici

Dopo l’amara sconfitta nei minuti di recupero subìta dalla Juventus, il Monza di Raffaele Palladino è a caccia di punti contro il Genoa. I grifoni in settimana hanno perso di misura contro la Lazio agli ottavi di Coppa Italia, e cercheranno di portare a casa un risultato utile per risalire la classifica.

Probabili formazioni Monza - Genoa

Per i pronostici Monza – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo

: Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter/Bani, Vasquez/Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticarsi della Juve

I biancorossi vogliono dimenticare in fretta la sconfitta contro la Juventus e riprendere ad inseguire un piazzamento europeo. E secondo alcuni pronostici Monza - Genoa, potrebbero proprio iniziare a farlo da questa giornata di Serie A. La squadra di Palladino può tuttavia fare tesoro del secondo tempo giocato contro i bianconeri, con i brianzoli costantemente nella metà campo avversaria. Contro il Genoa servirà un’altra prova di carattere, cercando, questa volta, di conquistare tre preziosissimi punti.

Scommessa 1: Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

Il Genoa per raggiungere il Monza

Con un’eventuale vittoria, il Genoa di Alberto Gilardino aggancerebbe i brianzoli all’11esimo posto. Considerando che lo U-Power Stadium fino a questo momento è stato territorio di conquista soltanto della Juventus, i grifoni potrebbero accontentarsi di un risultato utile come un pareggio, per poter piano piano risalire la classifica e raggiungere una tranquilla salvezza. Non possiamo escludere, stando ai pronostici Monza - Genoa degli esperti, un pareggio secco.

Scommessa 2; risultato esatto 0-0: 8,25 con Sisal

Un’arma in più per Mister Gilardino

Con Mateo Retegui sceso in campo sia contro l’Empoli in campionato che contro la Lazio in Coppa Italia, l’allenatore dei grifoni Alberto Gilardino recupera sicuramente un attaccante prezioso. Dopo essere uscito in via precauzionale nell’intervallo della partita dello scorso 27 ottobre contro la Salernitana, l’italo-argentino sembra aver messo i giusti minuti nelle gambe, e contro la Lazio in Coppa Italia si è reso protagonista di diverse sortite offensive. Contro il Monza vorrà sicuramente mettersi in mostra cercando in tutti i modi di ritrovare la via del gol. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Monza - Genoa.

Scommessa 3; Mateo Retegui marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill