In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Partita valida per il secondo turno di Serie A. Il match è in programma allo stadio Brianteo di Monza il prossimo 24 agosto, con fischio d’inizio alle 20:30.

Sono solo due i precedenti in Serie A tra le due squadre, ed in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato il Monza. I lombardi però hanno perso quattro delle ultime sei partite di Serie A, considerando la scorsa stagione.

I nostri pronostici Monza – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Monza - Genoa bet365 Betsson William Hill Squadra di casa segna nel primo tempo 2.20 2.17 2.15 Doppia chance 1-2 1.36 1.36 1.33 Over 2,5 2.20 2.12 2.10

Come scommettere su Monza – Genoa: analisi match e pronostici

Pareggio sul campo dell’Empoli per il Monza nella prima giornata di Serie A. Un punto che vale oro per la squadra allenata da Alessandro Nesta, designato dalla società brianzola a raccogliere l’eredità di Raffaele Palladino. È partito invece fortissimo il Genoa di Gilardino, che nella gara d’esordio della stagione è riuscito a fermare sul pari l’Inter campione d’Italia a Marassi con un gol al 95esimo dell’ex Milan Messias, confermassimo in attacco al fianco di Vitinha.

Probabili formazioni Monza vs Genoa

Per i pronostici Monza – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Petagna. All. Nesta.

Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Petagna. All. Nesta. GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Nesta vuole di più dall’attacco

Nessun gol nella gara d’esordio contro l’Empoli nonostante in campo ci fossero Petagna, Maldini e Vignato. Segnale poco incoraggiante per il Monza, ed allora Nesta dovrebbe effettuare la prima rotazione della stagione, schierando dal primo minuto Caprari al posto di Vignato. Ancora panchina per Dani Mota, che in questo momento sembra essere dietro nelle gerarchie a Maldini, ma è evidente che l’obiettivo dei brianzoli stando ai pronostici Monza - Genoa è segnare almeno un gol già nel primo tempo.

Scommessa 1; Squadra di casa segna nel primo tempo: 2,20 con bet365

È già scontro diretto

Due squadre costruite per ottenere una salvezza tranquilla. Anche per questo, Monza - Genoa è una gara da doppia chance in cui il pareggio servirebbe poco ad entrambe. In palio di sono punti che alla lunga potrebbero valere doppio, soprattutto se la lotta per non retrocedere dovesse essere serratissima come appare sarà in questo primo scorcio di Serie A.

Scommessa 2; Doppia chance 1-2: 1,36 con Betsson

Si attendono gol

Da un lato il Monza che ha bisogno di sbloccarsi, dall’altro il Genoa che sembra avere le polveri tutt’altro che bagnate nonostante la cessione di Dudmundsson. Insomma, i presupposti per una gara da over 2,5 sembrano essere decisamente alti secondo i pronostici Monza - Genoa.

Scommessa 3; over 2,5: 2,10 con William Hill