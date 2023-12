In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Monza - Fiorentina dei nostri esperti di scommesse sportive con confronto quote dei bookmakers.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra biancorossi e gigliati, valido per la 17esima giornata di Serie A.

Friday night match quello tra le due formazioni. Il Monza per buttarsi alle spalle la sconfitta per 3 a 0 contro il Milan, la Fiorentina per mettere pressione a Napoli e Bologna per la lotta al quarto posto.

I nostri pronostici Monza – Fiorentina

Il nostro pronostico Monza - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.50 3.50 3.25 Risultato esatto 1-1 6.50 6.25 6.00 Lucas Beltran marcatore dell’incontro 3.50 3.50 3.30

Come scommettere su Monza – Fiorentina: analisi match e pronostici

Periodo altalenante quello della squadra di Palladino, che ha conquistato 4 punti nelle ultime 5 partite di campionato. I brianzoli ospitano una lanciatissima Fiorentina che ha tutta l’intenzione di non perdere terreno dal gruppo Champions.

Probabili formazioni Monza - Fiorentina

Per i pronostici Monza – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota/V. Carboni, Colpani; Colombo.

Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota/V. Carboni, Colpani; Colombo. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic/Ranieri, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola/Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare San Siro

La partita contro la Fiorentina arriva dopo il secondo 3 a 0 subìto dal Monza in campionato. Prima del Milan infatti c’era riuscita l’Atalanta in occasione della terza giornata. Gli uomini di Palladino hanno già dimostrato di sapersi mettere alle spalle periodi bui, e contro la Fiorentina cercheranno di fare la partita e, magari, di strappare una vittoria.

Scommessa 1; Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,50 con bet365

La forza dello U-power

Statistiche alla mano, in campionato quest’anno i brianzoli allenati da Palladino non hanno mai sbagliato due partite consecutive. La Fiorentina rimane tuttavia un ospite scomodo, soprattutto in virtù del fatto che i viola allenati da Italiano vengono da 6 risultati utili consecutivi tra coppe e campionato. Lo U-power Stadium finora è stato violato soltanto dalla Juventus, e anche per questo motivo i pronostici Monza – Fiorentina prevedono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Il momento del 9

Il numero 9 viola finora è andato a segno 2 volte su 14 presenze nel torneo. L’attaccante argentino ha segnato il suo secondo gol di questa stagione in Serie A nell’importantissima vittoria contro il Verona al Franchi. Vista l’assenza importante in avanti di Nicolas Gonzalez, Vincenzo Italiano ha intenzione di concedere fiducia al classe 2001. I pronostici Monza – Fiorentina lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lucas Beltran marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill