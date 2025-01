In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza-Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Salvatore Bocchetti e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 13 gennaio allo U-Power Stadium.

I nostri pronostici Monza - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Vittoria Fiorentina + Over 3,5 5.50 5.50 6.00 Risultato esatto 2-2 15.00 16.00 15.00 Vittoria Monza + Gol 8.00 7.75 7.50

Come scommettere su Monza - Fiorentina

Info, quote e pronostici Monza - Fiorentina sono disponibili sui siti di betting online.

Il Monza non può permettersi altre uscite a vuoto. In terra brianzola arriva la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino: serve un successo dopo cinque sconfitte consecutive, curiosamente tutte con il risultato di 2-1. Adesso non basta nemmeno un pareggio: serve la vittoria, per iniziare a raddrizzare una classifica che si fa sempre più allarmante, come testimoniano i 7 punti di distacco dalla zona salvezza.

Tutt'altra classifica per la Fiorentina, ancora in corsa per il quarto posto ma reduce anch'essa da un periodo tutt'altro che positivo. I toscani hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare (per giunta, il 2-2 contro la Juventus è stato nel segno delle parate di De Gea e di un erroraccio di Cambiaso): troppo poco per una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista. Riflettori puntati su Colpani, che gioca per la prima volta in quello che fino allo scorso giugno è stato il suo stadio.

Probabili formazioni Monza vs Fiorentina

Per i pronostici Monza – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, A. Carboni, Caldirola; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Djuric. Allenatore: Bocchetti

Turati; Izzo, A. Carboni, Caldirola; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Djuric. Allenatore: Bocchetti FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Fiorentina torna alla vittoria

Vincere per tornare a sognare il ritorno in Champions League. Questa la missione di una Fiorentina che deve mettersi alle spalle un momento decisamente difficile. In attacco ci sarà il solito Moise Kean, mentre alle sue spalle è ballottaggio tra Beltran e l’ex genoano Gudmundsson. Sotto esame anche la difesa, con Comuzzo e Ranieri che non sembrano dare più le garanzie di un tempo. Nonostante questo, secondo il nostro pronostico Monza-Fiorentina finirà con il successo dei viola di Palladino. Il match, inoltre, sarà nel segno di almeno quattro gol.

Scommessa 1: Vittoria Fiorentina + over 3,5: 5,50 con bet365

Pareggio che serve a poco: sarà 2-2 al Brianteo

Tanti gol, dicevamo. Anche l’ipotesi pareggio sarà nel segno dello spettacolo: secondo la nostra previsione la gara terminerà sul 2-2, specchio di due squadre dai grandi problemi difensivi (al Monza mancherà anche D’Ambrosio) e alla disperata ricerca di punti.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 16,00 con Sisal

Il Monza si rialza contro l’ex Palladino: primo passo salvezza?

Ora o mai più. Vero, bisognerà dare un grandissimo dispiacere all’ex Palladino, l’uomo che ha fatto grande il Monza in questi anni, ma adesso il Monza deve vincere per costruire una salvezza che appare quantomeno complicata. Il nuovo tecnico Bocchetti si affida al colosso Djuric e potrebbe bocciare un talento del calibro di Daniel Maldini (fiducia, invece, a Ciurria e Caprari). A centrocampo un giocatore di grande classe ma tormentato dagli infortuni come Sensi: se sta bene, è lui il vero nuovo acquisto brianzolo, in attesa del rientro di capitan Pessina. Secondo il nostro pronostico, Monza-Fiorentina si chiuderà con l'importantissimo successo dei padroni di casa. Gli ospiti, però, realizzeranno almeno un gol.

Scommessa 3; Vittoria Monza + GOL Fiorentina: 7,50 con William Hill