Pronostici Monza – Cagliari e informazioni utili per scommettere: punti fondamentali per la corsa salvezza

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Salvatore Bocchetti e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 5 gennaio allo stadio U-Power Stadium.

I nostri pronostici Monza - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronositco Monza - Cagliari bet365 Sisal William Hill Vittoria Monza + GOL 4.75 5.00 5.00 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 6.00 Daniel Maldini in gol 3.60 4.00 3.25

Ulteriori quote e pronostici Monza - Cagliari sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. In aggiunta gli appassionati di scommesse possono visitare

la nostra pagina con un elenco dei nuovi siti scommesse online in Italia

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e promozioni dell'operatore.

Come scommettere su Monza – Cagliari: analisi match e pronostici

Parliamo di sport, vero, ma siamo al cospetto di due squadre letteralmente disperate. Il Monza deve tornare a vincere per iniziare a costruire una salvezza che al momento sembra ai limiti dell'impossibile. Il Cagliari, dal canto suo, può fare leva su quattro punti in più, ma si ritrova comunque al terzultimo posto, a due lunghezze dalla zona salvezza.

Soprattutto, siamo al cospetto di due squadre che non riescono più a vincere: sia i brianzoli che i sardi, infatti, vengono da quattro sconfitte consecutive. I lombardi hanno cambiato guida tecnica, passando da Nesta a Bocchetti. Nicola, invece, è ancora l'allenatore dei cagliaritani.

Probabili formazioni Monza vs Cagliari

Per i pronostici Monza – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, A. Carboni, D'Ambrosio; Pereira, Bondo, Bianco, Birindelli; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Bocchetti

Turati; Izzo, A. Carboni, D'Ambrosio; Pereira, Bondo, Bianco, Birindelli; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Bocchetti CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Monza - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Monza, una vittoria per ripartire

Momento delicatissimo per il Monza, che punta alla seconda vittoria in campionato, la prima con Bocchetti in panchina. I brianzoli si affidano al colosso Djuric e all’ex empolese Caprari, ma si ritrovano ancora una volta senza elementi importanti come Pablo Marì (squalificato) e gli infortunati Pessina e Gagliardini. A fare la differenza saranno le motivazioni: secondo il nostro pronostico Monza - Cagliari si chiuderà con un successo dei padroni di casa, che comunque subiranno almeno un gol.

Scommessa 1: vittoria Monza + Gol: 5,00 con bet365

Monza - Cagliari, un pareggio per mettere fine alla serie di sconfitte

Il Monza deve mettere fine ad un momento difficile. Lo stesso vale anche per il Cagliari, nelle mani del centravanti Piccoli e del trequartista Gaetano. Secondo la nostra previsione, le due squadre si accontenteranno del pari, risultato che servirà poco in chiave classifica ma che metterà fine alla tremenda serie di sconfitte.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,25 con Sisal

Daniel Maldini, sarà lui a portare il Monza per mano

I riflettori non possono che essere puntati su Daniel Maldini, talento che sembra ormai pronto ad una nuova esperienza in una big e che non a caso è tenuto in grande considerazione dal ct Spalletti. Secondo il nostro pronostico, Monza-Cagliari sarà all’insegna di almeno un gol del giovane trequartista.

Scommessa 3; Daniel Maldini segna durante il match: 3,25 con William Hill