In questo articolo i giocatori troveranno i pronostici Milan - Verona ed i consigli utili per scommettere sulla quinta di campionato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Verona confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A.

Si giocherà il 23 settembre alle ore 15, al Giuseppe Meazza di Milano, la sfida tra Milan e Verona. Gli scaligeri sono reduci da un buon punto in casa contro il Bologna, i rossoneri giocheranno la prima partita in Campionato dopo il disastroso risultato del derby.

In settimana la squadra allenata da Stefano Pioli è stata impegnata in Champions contro il Newcastle pareggiando per 0 a 0 una partita che avrebbe potuto tranquillamente vincere.

I nostri pronostici Milan - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa ed i pronostici Milan - Verona, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Milan - Verona bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.10 2.00 2.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.20 2.00 2.20 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.37

la nostra guida alle migliori app scommesse disponibili in Italia

Milan - Verona: pronostico e analisi delle squadre

Il Milan dovrebbe schierare Marco Sportiello tra i pali, al posto dell'acciaccato Mike Maignan, e una difesa a quattro formata da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Yunus Musah, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, con in attacco il tridente formato da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.

Il Verona dovrebbe puntare su Lorenzo Montipò in porta e la difesa a tre composta da Giangiacomo Magnani, Isak Hien e Paweł Dawidowicz. In mediana ci saranno Davide Faraoni, Martin Hongla, Ondrej Duda e Darko Lazovic, mentre a supporto di Milan Djuric agiranno Cyril Ngonge e Michael Folorunsho.

Probabili formazioni Milan – Verona

Per avere su Milan - Verona pronostico ed analisi accurate, occorre analizzare la rosa delle squadre che giocheranno questo quinto appuntamento del campionato italiano. Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge.

Confrontare le quote vincente Milan – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità dei veneti

Questa è una delle migliori partenze della storia dell’Hellas: nell’era dei tre punti a vittoria, infatti, solo in altre due occasioni il Verona aveva collezionato almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A: otto nel 2014/15 e sette nel 2020/21. Chissà che il trend positivo non prosegua sconvolgendo i pronostici Milan - Verona.

Scommessa 1: under 2.5: 2.10 con bet365

Il gioco del 9

Autore di 4 delle 9 reti segnate dal Milan finora, il numero 9 francese vorrà sicuramente tornare al gol dopo la serata nefasta del derby. Con 37 primavere da compiere a fine mese, l’attaccante rossonero non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Risulta infatti favorito dalle quote marcatore Milan - Verona.

Scommessa 2: Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,20 con Sisal

La difesa degli scaligeri

Solo l’Inter (zero) ha subito meno gol dei Verona nei primi tempi di questo campionato e in generale solo Inter e Juventus possono vantare in queste prime quattro giornate una difesa migliore di quella dei veneti (quattro gol subiti nelle prime quattro giornate). Questa statistica potrebbe rivelarsi utile per i nostri pronostici Milan - Verona.

Scommessa 3: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,37 con William Hill