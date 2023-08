In questo articolo è possibile consultare i pronostici Milan - Torino e confrontare le quote del secondo appuntamento della Serie di quest'anno.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Milan - Torino.

Prima partita della stagione a San Siro per la formazione allenata da Stefano Pioli, chiamata a ripetere la buona prestazione vista a Bologna anche tra le mura amiche. Dopo aver conquistato i primi tre punti in campionato contro i rossoblu, i rossoneri se la vedranno contro gli uomini di Juric, protagonisti di un deludente pareggio a reti bianche contro il Cagliari.

Con il neoacquisto Pulisic entrato immediatamente nelle grazie dei tifosi, avendo bagnato il suo esordio con un gol, gli uomini di Pioli si troveranno di fronte un Torino intenzionato a fare risultato.

I granata, tuttavia dovranno migliorare la mira se vorranno provare a portare a casa almeno un punto contro il Milan. Nella partita del Grande Torino contro i sardi, infatti, su 11 tiri totali (contro gli 8 degli avversari) soltanto 2 hanno inquadrato lo specchio della porta. Bisognerà certamente fare di più per poter impensierire Mike Maignan.

Stefano Pioli sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3 visto contro il Bologna. Il tecnico si augura di assistere al primo gol in campionato da parte del numero 10 Rafa Leao.

L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Milan in Serie A risale al 24 marzo 1985; i rossoneri sono, infatti, rimasti imbattuti nelle successive 27 sfide casalinghe contro i granata nel torneo (19V, 8N), Ivan Juric proverà ad invertire questo trend.

Queste le probabili formazioni :

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria .

I milanesi sono favoriti dai pronostici Milan - Torino, ma i torinesi possono sorprendere.

I nostri pronostici Milan – Torino

I nostri pronostici Milan vs Torino bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3 a 0 Milan 11.00 13.00 11.00 Primo Marcatore Christian Pulisic 9.00 7.50 7.00 Risultato esatto 0 a 0 8.50 8.75 9.00

Le certezze dei rossoneri

Stefano Pioli non può certamente lamentarsi di come sia iniziato il campionato del suo Milan. Come avviene da 4 anni a questa parte, l’allenatore emiliano è riuscito a vincere la prima partita del torneo. Da quando è al Milan infatti ha sempre vinto all’esordio. L’ex allenatore di Inter e Lazio spera di ripetersi anche contro i granata. Come confermano i pronostici Milan - Torino.

Scommessa 1: risultato esatto 3-0 Milan: 11,00 con bet365

Nel segno dell’americano

Miglior biglietto da visita non poteva esserci. L’americano di origini croate è andato subito a segno con la sua nuova squadra. A seguito di un’intelligentissima sponda da parte del veterano Olivier Giroud, Pulisic ha lasciato partire un destro che non ha dato assolutamente scampo a Skorupski. L’ex giocatore del Chelsea non vede l’ora di ripetersi contro il Toro.

Scommessa 2: primo marcatore Christian Pulisic: 7,50 con Sisal

La solidità del Toro

Primo test importante per la squadra di Ivan Juric. Giocare a San Siro non è facile per nessuno ma il Toro ha già dimostrato la passata stagione di non temere squadre più blasonate. Correggendo la mira ed approfittando degli spazi concessi dal Milan che – inevitabilmente - farà la partita, i granata potrebbero provare a fare risultato. Magari non saranno i favoriti dai pronostici Milan - Torino, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 3: Risultato esatto 0 a 0: 9,00 con William Hill