Pronostici Milan – Stella Rossa e informazioni utili per scommettere: una vittoria e per i rossoneri sarà accesso agli spareggi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Stella Rossa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Stella Rossa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Vladan Milojević.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan-Stella Rossa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Stella Rossa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Milan 7.00 6.50 6.50 Over 3,5 2.30 2.20 2.25 Nemanja Radonjic in gol 5.50 6.00 6.50

Tutte le quote e pronostici Milan - Stella Rossa possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In più gli appassionati di scommesse online possono visitare

la nostra pagina con un confronto quote per la vincitrice della Champions

la nostra guida al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e tanto altro sull'operatore italiano.

Come scommettere su Milan – Stella Rossa: analisi match e pronostici

Il Milan insegue la quarta vittoria consecutiva in Europa per blindare l'accesso ai play-off e, allo stesso tempo, per continuare a cullare il sogno dell'accesso diretto agli ottavi di finale. La squadra di Paulo Fonseca viene da un trittico europeo niente male, come testimoniano i successi contro Club Brugge e Slovan Bratislava e soprattutto il dolce intermezzo al Bernabeu, con tanto di 3-1 ai danni del Real Madrid dell'ex Ancelotti.

I rossoneri, reduci dalla sconfitta di misura contro la scatenata Atalanta, devono vincere le resistenze della Stella Rossa, squadra che nei fatti è all'ultima chiamata in ottica play-off. I serbi vengono dal larghissimo 5-1 inflitto allo Stoccarda: si tratta della prima gioia per Radonjic e compagni, costretti a vincere gli ultimi due match per provare il colpo di coda e accedere agli spareggi per gli ottavi.

Probabili formazioni Milan vs Stella Rossa

Per i pronostici Milan – Stella Rossa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. Allenatore: Milojević

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Stella Rossa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, non sarà una passeggiata. Ma la vittoria arriverà

Il Milan deve fare i conti con una squadra magari sulla carta inferiore, ma alla disperata ricerca di punti. L’impressione, così, è che non sarà una passeggiata: a parlare, però, è l’ottimo momento dei rossoneri in Champions e la voglia di imporsi in Europa di elementi del calibro di Reijnders, Chukwueze e Loftus-Cheek. Chance da non lasciarsi sfuggire per quest’ultimo, titolare alla luce dell’infortunio dell’americano Pulisic. Nonostante questa defezione importante (che si aggiunge a quella di Bennacer), per il nostro pronostico Milan-Stella Rossa si chiuderà con un netto 2-0 a tinte rossonere.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-0 Milan: 7,00 con bet365

Tanti gol a San Siro: occhio ai due reparti offensivi

Il Milan propone ancora Morata al centro dell’attacco, con Leao e Chukwueze ai suoi lati: un tridente niente male, che potrebbe avere vita facile contro una difesa che ha subito 17 reti in questa edizione della Champions (peggio ha fatto solo lo Slovan Bratislava). Dall'altro lato, però, i serbi non vanno sottovalutati in attacco, come certifica la presenza dell'ex Stoccarda Silas e del capocannoniere del campionato Cherif Ndiaye. Per questo, secondo la nostra previsione, la gara di San Siro sarà nel segno di almeno quattro gol totali.

Scommessa 2; over 3,5: 2,20 con Sisal

C’è anche Radonjic: l’ex Toro metterà la sua firma

La Stella Rossa propone tanti talenti: tra questi c’è l’ex Torino Nemanja Radonjic, giocatore dotato di grandi colpi ma che dovrebbe partire dalla panchina. Occhio, però, perché parliamo di un trequartista che sa lasciare il segno anche con poco tempo a sua disposizione, come successo contro lo Stoccarda (doppietta per lui). Secondo il nostro pronostico Milan-Stella Rossa sarà nel segno di un gol di Radonjic.

Scommessa 3; Radonjic in gol: 6,50 con William Hill