Pronostici Milan – Slavia Praga e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti sui cechi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Slavia Praga, quote dei bookmakers e analisi della partita di giovedì 7 marzo ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Slavia Praga, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata degli ottavi di finale della Uefa Europa League.

Dopo aver eliminato il Rennes agli spareggi, il Milan giocherà contro i cechi uno degli ottavi di finale più agevole.

I nostri pronostici Milan – Slavia Praga

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Slavia Praga bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.30 2.37 Risultato esatto 3-0 Milan 10.00 10.50 9.50 Olivier Giroud marcatore dell’incontro 2.30 2.20 2.37

Come scommettere su Milan – Slavia Praga: analisi match e pronostici

Dopo la batosta subita a Monza in campionato, dove ha perso per 4 a 2 contro i biancorossi allenati da Raffaele Palladino, il Milan di Stefano Pioli cerca il riscatto in Europa League, con l’approdo agli ottavi di finale ampiamente alla portata dei rossoneri.

Probabili formazioni Milan - Slavia Praga

Per i pronostici Milan – Slavia Praga occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. Allenatore: Jindrich Trpišovský.

Slavia Praga da non sottovalutare

Secondo in classifica nel campionato ceco, a 4 lunghezze dai “cugini” del più famoso Sparta, lo Slavia Praga parte chiaramente da underdog ma non è squadra da sottovalutare. Con solo 17 gol subiti, quella dello Slavia Praga è una delle difese meno battute del torneo, e per scardinarla, servirà il miglior Milan possibile.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Il Milan vuole l’unica coppa che gli manca

La gara contro i ceci è ampiamente alla portata dei rossoneri, che sono partono da favoriti. Vista la differenza di forze in campo, non è remoto aspettarsi, secondo i pronostici Milan – Slavia Praga, che gli uomini allenati da Pioli possano vincere la sfida con un risultato rotondo come un 3 a 0.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Milan: 10,50 con Sisal

Giroud vuole portare il Milan in finale

Arrivato a 12 reti in Serie A, Olivier Giroud, come in occasione dello scudetto 2022, vuole trascinare i rossoneri verso una storica vittoria e vuole farlo grazie alle sue reti. A digiuno dal gol dal 3 febbraio quando contribuì alla vittoria del Milan per 3 a 2 a Frosinone, il numero 9 transalpino è – a detta dei pronostici Milan – Slavia Praga – uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore dell’incontro: 2,37 con William Hill