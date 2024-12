Pronostici Milan – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: Milan favorito per il passaggio del turno, ma i neroverdi sono in formissima

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Sassuolo, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Fabio Grosso.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di martedì 3 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

I nostri pronostici Milan - Sassuolo

Il nostro pronostico Milan - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Milan 11.00 11.50 11.00 Over 3,5 2.62 2.50 2.60 Vittoria Sassuolo 8.00 9.00 9.50

Come scommettere su Milan – Sassuolo: analisi match e pronostici

Sfida tra una squadra di Serie A e una di B, dall’esito apparentemente già scritto. Attenzione, però, ad un Sassuolo comunque forte e che vuole subito tornare a banchettare con le big del nostro campionato. Interessante la sfida di San Siro con un Milan che appare finalmente in ripresa: il netto 3-0 contro l'Empoli e il fondamentale 3-2 in casa dello Slovan Bratislava in Champions parlano di una squadra finalmente concreta e che può tornare a lottare per obiettivi importanti.

Dal canto suo, il Sassuolo ha subito preso le misure in Cadetteria, come certificano i quattro successi di fila e gli attuali tre punti di vantaggio sul Pisa secondo in graduatoria. Gli emiliani erano i favoriti per la promozione diretta e stanno rispettando i pronostici: il pronto ritorno in A è tutt'altro che un'ipotesi lontana.

Probabili formazioni Milan vs Sassuolo

Per i pronostici Milan – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. All. Fonseca.

Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. All. Fonseca. SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso.

Il Milan non può avere paura di una big di Serie B: sarà vittoria

Fonseca proporrà un Milan con un attacco quasi nuovo di zecca, nel segno di Okafor e Abraham, ma - al di là del turnover - l'undici rossoneri rimane superiore in tutto e per tutto. Per la serie: il Sassuolo non può fare paura. Per questo, anche sulla scorta delle recenti prestazioni, secondo il nostro pronostico Milan-Sassuolo si chiuderà con un agevole 3-1 dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Milan: 11,00 con bet365

A San Siro ci sarà spettacolo: almeno 4 gol nei tempi regolamentari

Il Milan è superiore, ma il Sassuolo non scherza. Occhio al reparto avanzato della squadra di Fabio Grosso, il migliore della Serie B con la bellezza di 31 reti siglate in 15 gare, a cui bisogna aggiungere i 4 gol rifilati a Cittadella e Lecce proprio nell'ambito della Coppa Italia. Per questo, considerando anche la voglia di rivalsa dei "panchinari" rossoneri, per la nostra previsione la gara sarà all'insegna di almeno 4 gol nell'arco dei tempi regolamentari.

Scommessa 2; Over 3,5: 2,60 con Sisal

Il Sassuolo vuole il colpo grosso: seconda volta ai quarti di finale

Gli ospiti possono addirittura superare il turno e raggiungere per la seconda volta nella storia i quarti di finale. E non sarebbe nemmeno una sorpresa così clamorosa, considerando l'incredibile reparto offensivo del Sassuolo di Mister Grosso, nel segno del rigenerato Domenico Berardi, del talento francese Laurientè e del tuttocampista nordico Thorstvedt. Elementi di spessore che probabilmente a gennaio saranno richiesti da squadre di categoria superiore. Così, per il nostro pronostico Milan-Sassuolo vedrà imporsi la forte compagine neroverde.

Scommessa 3; vittoria Sassuolo: 9,50 con William Hill