Pronostici Milan – Roma e informazioni utili per scommettere: in palio punti pesanti, i rossoneri sono leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 29 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Roma bet365 Sisal William Hill Vittoria Milan + GOL Roma 4.33 4.25 4.20 Gianluca Mancini segna 12.00 12.00 10.00 Primo Tempo/Finale Pareggio/Roma 7.00 7.00 8.00

Altre quote e pronostici Milan - Roma possono essere consultati sulle piattaforme dei siti di scommesse sportive. Inoltre i nostri lettori possono visitare

la nostra pagina con un elenco dei migliori bonus deposito per i nuovi utenti

la nostra guida all'uso del codice promozionale Lottomatica esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Milan – Roma: analisi match e pronostici

Tanto lontani, guardando alla classifica, ma con lo stesso obiettivo: vincere. Il Milan per continuare la rincorsa al quarto posto, la Roma deve allontanarsi dalla zona rossa della classifica e iniziare a costruire una prospettiva europea. Un altro elemento in comune c'è: entrambe le squadre vengono da una vittoria importante, i rossoneri in casa di un Verona che non vuole saperne di arrendersi, i giallorossi al cospetto del Parma di Fabio Pecchia, asfaltato con un perentorio 5-0.

Le due squadre, escludendo l'amichevole di fine maggio negli Stati Uniti, si sono incontrate l'ultima volta lo scorso aprile per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Successo per 2-1 della Roma, con reti di Mancini e Dybala: a San Siro, per il match d'andata, finì 0-1 con altra rete del difensore Gianluca Mancini.

Probabili formazioni Milan vs Roma

Per i pronostici Milan – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Morata, Pulisic; Abraham. Allenatore: Fonseca.

: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Morata, Pulisic; Abraham. Allenatore: Fonseca. ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, successo sofferto contro i capitolini

Contro la Roma non sarà una passeggiata. Lo sanno bene in casa di un Milan che ha assoluto bisogno della vittoria per non perdere contatto con il quarto posto. Secondo il nostro pronostico Milan-Roma vedrà imporsi i rossoneri e questo nonostante qualche assenza di troppo (vedi alle voci Loftus-Cheek, Leao, Okafor e Musah). Occhio, però, che ci sarà una bella lotta confronto a centrocampo tra Fofana e Koné, mentre in attacco sarà sfida a distanza tra l'ex giallorosso Abraham e il numero 9 ucraino Dovbyk. Alla fine saranno tre punti per il Milan, ma la Roma realizzerà almeno una rete.

Scommessa 1: Vittoria Milan + Gol Roma: 4,33 con bet365

Gianluca Mancini, un difensore goleador

Mancini è difensore dal gol facile. Secondo la nostra previsione, l’ex Atalanta siglerà a San Siro la sua terza rete stagionale. Niente male per un giocatore che i gol dovrebbe prima di tutto non farli incassare. L’impressione è che anche per lui la cura Ranieri stia funzionando alla grandissima.

Scommessa 2; Gianluca Mancini segna durante l’incontro: 12,00 con Sisal

Botta e risposta, ma a spuntarla sarà la Roma

La Roma deve fare più punti possibili, considerando una partenza con l’handicap che renderà quasi impossibile anche raggiungere la sesta piazza. Riflettori puntati sull’ex juventino Paulo Dybala, con la valigia pronta (direzione Turchia) ma intenzionato a lasciare il segno in una delle sue ultime uscite in giallorosso. Da non sottovalutare anche il belga Saelamaekers, ex milanista che sta vivendo un momento a dir poco magico. Secondo il nostro pronostico il primo tempo finirà sul pari, mentre al triplice fischio finale sarà la Roma a esultare.

Scommessa 3; primo tempo/finale pareggio/Roma: 8,00 con William Hill