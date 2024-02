In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Rennes, quote dei bookmakers e analisi del big match del 15 febbraio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Rennes, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata valida per gli spareggi di Europa League.

Sfida inedita tra Milan e Rennes, che non finora non si sono mai incrociate in partite ufficiali.

I nostri pronostici Milan – Rennes

Il nostro pronostico Milan - Rennes bet365 Sisal William Hill Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.05 Risultato esatto 2-0 Milan 8.00 8.50 7.50 Noah Okafor marcatore dell’incontro 3.00 3.25 3.25

Come scommettere su Milan – Rennes: analisi match e pronostici

Dopo essersi imposto per 1 a 0 sul Napoli a San Siro, avvicinandosi sempre di più alla Juventus seconda in classifica, riparte l’avventura europea del Milan. I rossoneri, secondo i bookmakers, sono la terza formazione candidata alla vittoria dell’Europa League alle spalle di Liverpool e Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni Milan - Rennes

Per i pronostici Milan – Rennes occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.

Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Rennes permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Kane

Terza candidata ufficiale per la vittoria del trofeo, il Milan deve dimostrare sul campo di meritarsi i galloni. Contro il Rennes, settimo in classifica in Ligue 1, ma reduce da ben 9 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa di Francia, i rossoneri cercheranno un’altra prestazione concreta come quella che li ha portati a vincere contro il Napoli campione d’Italia in occasione dell’ultimo turno di campionato. È probabile un vantaggio anche solo momentaneo dei rossoneri secondo i pronostici Milan - Rennes.

Scommessa 1; Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo : 2,00 con bet365

Arrivare fino in fondo

Per accedere agli ottavi di finale in programma a partire dal 7 marzo il Milan dovrà prima superare l’ostacolo Rennes. I francesi non sembrano essere un avversario troppo ostico per gli uomini di Pioli che dovranno cercare di segnare più gol possibili in vista della partita di ritorno prevista al Roazhon Park di Rennes il 22 febbraio.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Milan: 9,25 con Sisal

Fiducia ad Okafor

Un suo gol al 93esimo qualche settimana fa ha regalato la vittoria in extremis ai rossoneri sul campo dell’Udinese. Si è trattato del quarto gol in campionato per il giocatore svizzero che, contro il Rennes, cercherà il suo primo gol in Europa. Per questo motivo i pronostici Milan – Rennes, indicano il numero 17 del Milan come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Noah Okafor marcatore dell’incontro: 2,30 con William Hill