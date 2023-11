In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Milan - PSG con confronto quote e consigli utili per scommettere sulla Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – PSG confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Champions League

Si giocherà alle 21.00 allo stadio San Siro di Milan il big match tra i rossoneri e i parigini, ultima spiaggia per gli uomini di Pioli, obbligati ad ottenere un risultato positivo per sperare nella qualificazione ai quarti.

Dopo l'esperimento 4-4-2 visto contro l'Udinese, Stefano Pioli dovrebbe tornare al consueto 4-3-3, con Pulisic e Leao ad affiancare Giroud nel tridente offensivo. Potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Loftus-Cheek, a completare la linea mediana con Musah e Reijnders. In difesa coppia centrale formata da Thiaw e Tomori, con le corsie esterne presidiate da Calabria ed Hernandez. Maignan tra i pali.

Stesso modulo dall'altra parte per Luis Enrique, con Ramos e Kolo Mouani a contendersi un posto al centro dell'attacco, con il tridente poi completato da Mbappé e Dembelé. A centrocampo Ugarte in cabina di regia con Zaire-Emery ed uno tra Vitinha e Lee Kang-in ai suoi lati, mentre non sembrano esserci dubbi in difesa, con la linea formata, da destra verso sinistra, da Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez. In porta il grande ex Donnarumma.

I nostri pronostici Milan – PSG

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Milan - PSG bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.07 1.95 1.90 Kylian Mbappè primo marcatore dell’incontro 4.50 4.75 4.33 Risultato esatto 0-2 PSG 12.00 12.00 11.00

Probabili formazioni Milan – Paris Saint-Germain

Per dei pronostici Milan - PSG vincenti, è indispensabile analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Paris Saint-Germain permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La difesa del Milan deve reggere

Il Milan deve fare di tutto per limitare i danni. La partita contro i parigini arriva probabilmente nel momento peggiore dei rossoneri reduci da un punto nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions League. Davanti al loro pubblico i rossoneri cercheranno di strappare almeno un pareggio. Chissà che non riescano nell'impresa ribaltando tutti i pronostici Milan - PSG.

Scommessa 1; under 2.5: 2,07 con bet365

Il fuoriclasse francese

Arrivato in doppia cifra con 10 centri in Ligue 1, il fuoriclasse francese è il pericolo maggiore per la difesa del Milan. I suoi gol hanno trascinato la squadra della capitale al secondo posto, ad un punto di distacco dalla capolista Nizza. Autore finora di 2 centri nel girone di Champions, Mbappè può approfittare del momento di sbandamento dei rossoneri per scrivere nuovamente il suo nome sul tabellino dei marcatori. Non a caso è tra i favoriti dalle quote marcatore Milan - PSG.

Scommessa 2; Kylian Mbappè primo marcatore dell’incontro: 4,75 con Sisal

La solidità della squadra di Luis Enrique

Dopo la sconfitta per 4 a 1 a Newcastle, nella seconda giornata della fase a gironi del gruppo F, il PSG allenato da Luis Enrique ha inanellato 5 vittorie consecutive tra Ligue 1 e coppe. I parigini cercano la seconda vittoria consecutiva in Champions che li avvicinerebbe agilmente agli ottavi di finale. Ecco perché i pronostici Milan - PSG danno per davoriti i francesi.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 PSG: 11,00 con William Hill