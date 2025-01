Pronostici Milan – Parma e informazioni utili per scommettere: rossoneri obbligati a vincere, emiliani in crisi ma insidiosi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Sergio Conceição e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di venerdì 26 gennaio allo Stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan - Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Milan - Parma bet365 Sisal William Hill Vittoria Milan + GOL 2.60 2.50 2.60 Morata segna il primo gol 5.00 5.25 4.50 Doppia chance X2 3.40 3.38 3.75

Come scommettere su Milan – Parma: analisi match e pronostici

Il Milan è a un passo dall'impresa in Champions League (rientrerà tra le prime otto se batterà la Dinamo Zagabria), ma prima deve pensare al campionato e alla sempre più complicata corsa per il quarto posto. La recente sconfitta con la Juventus, poi compensata dal successo europeo con il Girona, ha un peso specifico importante perché arrivata al cospetto di una diretta concorrente. I rossoneri non possono permettersi altri passi falsi e per questo si affidano al rientrante Pulisic, l'unico - insieme all'altalenante Leao - capace di cambiare volto a un match con una singola giocata.

Per essere una squadra che lotta per non retrocedere, anche il Parma propone nomi importanti in attacco: sugli esterni dovrebbe rivedersi il duo rumeno nel segno di Mihaila e Man, mentre per il ruolo di centravanti è addirittura lotta a tre tra Bonny (favorito), Cancellieri e il nuovo acquisto Djuric. I gialloblu hanno bisogno di un'impresa, soprattutto se si pensa alla prova deludente contro il Venezia (solo 1-1 davanti al pubblico amico) e alle assenze pesantissime di Bernabé, ormai sulla via del recupero, e Osorio.

Probabili formazioni Milan vs Parma

Per i pronostici Milan – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao.

: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.



Il Milan vince anche in campionato: quarto posto nel mirino

Il Milan non ha alternative alla vittoria e, alla fine, conquisterà tre punti importantissimi in chiave quarto posto. Il rientro di Pulisic è importantissimo e permette a Conceicao di schierare i suoi con il classico 4-2-3-1. In difesa ancora Gabbia al posto di Thiaw, mentre a centrocampo Bennacer dovrebbe vincere il ballottaggio con Musah. Secondo il nostro pronostico, Milan-Parma si chiuderà con il successo dei padroni di casa. Almeno un gol, però, per gli ospiti di Mister Pecchia.

Scommessa 1: Vittoria Milan + GOL: 2,60 con bet365

Morata, è arrivato il momento di tornare quello dell’anno scorso

Alvaro Morata non è mai stato un attaccante particolarmente prolifico. Almeno fino all'anno scorso, quando ha messo a referto la bellezza di 21 reti con l'Atletico Madrid. Ora il bottino è decisamente più povero (solo 6 gol in 21 presenze) e allora lo spagnolo ha bisogno della classica svolta. Secondo la nostra previsione, l'attaccante della nazionale spagnola (con cui ha vinto gli ultimi Europei) siglerà il primo gol del match.

Scommessa 2: Morata primo marcatore: 5,25 con Sisal

Occhio al Parma: squadra di qualità e imprevedibile

Il Parma ha un solo punto di vantaggio sul Verona terzultimo, nonostante una serie di ottime prestazioni e la presenza di alcuni giocatori che farebbero comodo anche alle big. Non sorprende, in questo senso, l'interesse della Fiorentina per l'esterno offensivo Man. I Ducali non vanno sottovalutati: secondo il nostro pronostico Parma-Milan si chiuderà con un pareggio o addirittura con una vittoria della squadra ospite.

Scommessa 3; Doppia chance X2: 3,75 con William Hill