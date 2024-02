In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Napoli, quote dei bookmakers e analisi del big match di domenica 11 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo serale che vedrà opposti rossoneri e partenopei.

Dopo la partita di cartello Roma – Inter, la 24esima giornata di Serie A è condita da un altro match prestigioso che concluderà la domenica calcistica.

I nostri pronostici Milan – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Milan - Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.25 Risultato esatto 2-2 13.00 14.00 13.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore dell’incontro 4.33 4.50 4.00

Come scommettere su Milan – Napoli: analisi match e pronostici

Reduci dalla vittoria di Frosinone arrivata sempre grazie ai soliti Giroud e Jovic, i rossoneri ospitano un Napoli che ha battuto in rimonta il Verona. Con una vittoria il Milan potrebbe avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Juventus e mettere così pressione ai bianconeri.

Probabili formazioni Milan - Napoli

Per i pronostici Milan – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Ngonge, Simeone, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La fiducia ritrovata

Passato sotto contro il Verona, il Napoli ha subito saputo reagire per poi riuscire a vincere contro gli scaligeri un match che si era messo pericolosamente in salita. Forti di questa consapevolezza, i partenopei campioni d’Italia, possono tenere banco anche a San Siro, cercando di lasciare il Meazza con almeno un risultato utile.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Due difese simili

Entrambe le formazioni hanno subìto rispettivamente 27 e 26 reti. Le difese di rossoneri e azzurri da questo punto di vista si somigliano molto. Le due squadre sono determinate ad accumulare punti per obiettivi diversi. Il Napoli vuole tornare in zona Europa, mentre il Milan vuole insidiare la Juventus al secondo posto. Lecito quindi aspettarsi una gara all’attacco da parte di entrambe le compagini.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 14,00 con Sisal

Il georgiano vuole un altro gol

La sassata contro il Verona ha tolto le castagne dal fuoco al Napoli, in un pomeriggio che per i tifosi azzurri sembrava dovesse finire con uno scialbo pareggio contro il Verona. Il numero 77 ha tirato invece fuori dal cilindro un gol dei suoi che ha permesso al popolo partenopeo di impazzire di gioia. Arrivato a 6 reti finora in campionato, Kvicha Kvaratskhelia cercherà contro i rossoneri la settima rete ed è indicato dai pronostici Milan – Napoli come uno dei probabili marcatori nel match.

Scommessa 3; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 4,00 con William Hill