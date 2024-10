In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan - Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di martedì 29 ottobre allo stadio San Siro.

I nostri pronostici Milan - Napoli

Il nostro pronostico Milan - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Milan 9.50 9.75 8.50 Over 3,5 3.20 2.90 3.00 Segna McTominay 7.50 5.00 4.50

Come scommettere su Milan – Napoli: analisi match e pronostici

La corsa per il titolo di campione d’inverno passa, questa volta, per lo stadio San Siro. I padroni di casa del Milan, reduci da un weekend di riposo forzato (vedi il rinvio della gara con il Bologna), hanno bisogno di un risultato ad effetto per rilanciarsi definitivamente in ottica Scudetto. Gli uomini di Fonseca hanno tutta l’intenzione di ripetere la buona prova messa in campo contro il Club Brugge e di conquistare, così, la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions.

Dall'altro lato, però, c'è un Napoli letteralmente scatenato. Gli azzurri guidati da Antonio Conte sono saldamente primi in classifica (+5 sull’Inter) e vengono dalla bellezza di cinque successi consecutivi. Adesso i campani devono confermarsi compagine di spessore assoluto: dopo il match con i rossoneri, Di Lorenzo e compagni devono vedersela prima con la scatenata Atalanta e poi - sempre a San Siro - con l’Inter campione d’Italia. Fase decisiva, insomma.

Probabili formazioni Milan vs Napoli

Per i pronostici Milan – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chuwkwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chuwkwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Fonseca. NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, una vittoria per riaprire il discorso Scudetto

Il Milan deve fare i conti con le squalifiche di Theo Hernandez e Rijnders, a cui bisogna aggiungere le assenze di Gabbia (infortunatosi nell’allenamento della domenica), degli altri acciaccati Abraham e Jovic e dei lungodegenti Bennacer e Florenzi. Situazione non facile per Mister Fonseca, che tiene con sé Camarda (non ha giocato nel Milan Futuro) e potrebbe relegare Leao in panchina. In attacco, infatti, spazio per gli esterni Chuwkwueze e Okafor, con Pulisic in posizione di trequartista puro e Morata riferimento centrale. La qualità non manca: allora, secondo i nostri pronostici Milan-Napoli è gara che alla fine sarà vinta dai rossoneri, con un sofferto 2-1.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Milan: 9,50 con bet365

Spettacolo e gol a San Siro

Non ci aspettiamo due squadre rintanate in difesa, anzi. Secondo la nostra previsione, Milan e Napoli non si perderanno in cervellotici tatticismi: oltretutto, parliamo di due squadre brave nel fraseggio in velocità e che possono mostrare il fianco in fase di ripartenza. In più, occhio ad un Napoli che si ritrova per la prima volta ad affrontare una serie di impegni così ravvicinati. Alla luce di tutti questi elementi, secondo la nostra previsione la gara di San Siro sarà nel segno di almeno quattro gol totali.

Scommessa 2; over 3,5: 2,90 con Sisal

Il Napoli è fortissimo: McTominay protagonista?

Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare suo il match. Vero, l’assenza di Lobotka pesa come un macigno (molto meno quella di Spinazzola), ma la squadra campana è solida e di grandissimo spessore. Il primo posto non nasce per caso: tra i segreti del Napoli di Antonio Conte c’è lo scozzese Scott McTominay, centrocampista che non ha per niente sofferto l’approccio con la Serie A. Per i nostri pronostici MIlan-Napoli sarà all’insegna di un gol (il terzo stagionale) dell’ex Manchester United.

Scommessa 3; segna McTominay: 4,50 con William Hill