In questa pagina i lettori possono consultare i pronostici Milan - Monza dei nostri esperti confrontando le quote dei bookmaker online per il match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che aprirà – di fatto – la domenica calcistica.

Ad ora di pranzo lo Stadio San Siro di Milano sarà il teatro della sfida tra gli uomini di Stefano Pioli e la formazione allenata da Raffaele Palladino.

I nostri pronostici Milan - Monza

Nonostante la vittoria di Newcastle, in virtù del pareggio tra Borussia Dortmund e PSG, i rossoneri sono scivolati al terzo posto nel loro girone, venendo “retrocessi” in Europa League. In campionato vorranno riscattare la sconfitta contro l’Atalanta contro un Monza che cerca continuità nei risultati dopo la vittoria di misura contro il Genoa.

I nostri pronostici Milan - Monza bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.30 Risultato esatto 2-1 Milan 8.50 8.25 8.00 Rafael Leao marcatore dell’incontro 2.87 2.75 2.80

Come scommettere su Milan – Monza: analisi match e pronostici

Per i pronostici Milan – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao

Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Monza per proseguire con i risultati utili

Il Monza di Raffaele Palladino è una squadra attenta e ordinata in difesa. Tra le prime 10 squadre in classifica del torneo è quella con la quarta retroguardia meno battuta. Il Milan al terzo posto ha subìto finora 18 reti, esattamente 4 in più dei biancorossi che in questo derby tutto lombardo cercheranno di portare a casa un risultato utile.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Ripartire da Newcastle

Dopo la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta, contro il Newcastle in Champions League serviva una reazione. Il Milan è così riuscito a conquistare una vittoria al St James’ Park, riuscendo a rimanere in Europa pur non riuscendo a raggiungere gli ottavi di Champions. Stefano Pioli ha di recente dichiarato che la vittoria dell’Europa League è perfettamente alla portata dei rossoneri.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Milan: 8,25 con Sisal

Il momento del 10

Contro i Magpies gli è stata negata la gioia del gol soltanto dal palo, che non è stato l’unico dei legni colpiti dal Milan contro il Newcastle. Rafael Leao, anche secondo i pronostici Milan – Monza, potrebbe essere uno dei marcatori del match. Il portoghese, partita dopo partita, sta mettendo sempre più minuti nelle gambe e contro i brianzoli cercherà il suo quarto gol in campionato.

Scommessa 3; Rafael Leao marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill