In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Luca Gotti.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 27 settembre allo stadio San Siro.

I nostri pronostici Milan - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Milan - Lecce bet365 Betsson William Hill Risultato esatto: 2-0 Milan 7.00 7.25 7.00 Ante Rebic segna nell’incontro 6.00 6.00 6.00 Esito incontro: Pareggio 5.25 5.40 5.00

Come scommettere su Milan – Lecce: analisi match e pronostici

Il Milan fa sul serio. Dopo il bellissimo successo nel derby con l’Inter, i rossoneri di Fonseca devono vincere anche contro il Lecce per confermarsi squadra rigenerata. Il tecnico portoghese sembra intenzionato a riproporre il decisamente offensivo 4-2-4 visto nel derby, a dimostrazione che la nuova strada è ormai tracciata.

Tante certezze anche in casa di un Lecce che viene da tre risultati utili consecutivi in campionato, ma che deve interrogarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Sassuolo. I salentini si affidano agli avanti Krstovic e Dorgu, mentre in difesa devono rinunciare allo squalificato Guilbert (pronto l’altro francese Andy Pelmard).

Probabili formazioni Milan vs Lecce

Per i pronostici Milan – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca. LECCE (4-2-3-1): Falcone, Pelmard, Gaspar, Baschirotto Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan vuole ripetersi: il nuovo modulo ripagherà ancora?

I rossoneri devono vincere ancora, per rilanciarsi definitivamente in ottica Scudetto. Il nuovo modulo varato da Fonseca, all’insegna del doppio centravanti, può dare nuovamente gli effetti sperati secondo i nostri pronostici Milan - Lecce. Per questo ci sentiamo di puntare sul 2-0 a tinte rossonere: attenzione anche alle seconde linee, con Jovic che potrebbe subentrare nella ripresa anche in previsione del prossimo impegno in Champions League.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Milan: 7,00 con bet365

Lecce, Ante Rebic torna a San Siro da avversario

Fu uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto a tinte rossonere. Ora Ante Rebic torna a San Siro con la casacca del Lecce e sogna di lasciare il segno. Attenzione, così, all’attaccante croato, in cerca della prima rete della sua nuova avventura in terra salentina.

Scommessa 2; Ante Rebic segna: 6,00 con Betsson

Il Lecce non è squadra da sottovalutare. Passo indietro per il Milan?

Nel calcio i miracoli non sono all’ordine del giorno: il Milan è stato protagonista di un avvio disastroso e, poi, di un derby ai limiti della perfezione. Per la serie: ora i rossoneri potrebbero avere una “ricaduta”. Contro il Lecce non sarà certamente una passeggiata: le squadre di Gotti si difendono bene e attaccano con intelligenza, un pareggio al termine del novantesimo è tutt’altro che impronosticabile stando ai pronostici Milan - Lecce degli esperti.

Scommessa 3; esito incontro pareggio: 5,00 con William Hill