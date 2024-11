In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan - Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 23 novembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan - Juventus

Il nostro pronostico Milan - Juventus bet365 Betsson William Hill Risultato esatto 2-2 15.00 16.00 15.00 Segna Timothy Weah 6.00 6.00 4.60 Vittoria Milan 2.15 2.20 2.20

Quote maggiorate Milan - Juve con LeoVegas

In occasione del big match di sabato 23 Novembre alle ore 18:00, LeoVegas propone una quota maggiorata Milan - Juventus con la vittoria della squadra di casa o della squadra ospite quotata a 10.00 anziché rispettivamente 2.15 o 3.35. Per poter prendere parte a questa iniziativa basta semplicemente registrarsi sul sito dell'operatore utilizzando il link che si trova in questa pagina (anche facendo click sull'immagine qui sopra). Dopo di ché effettuare una scommessa singola pre-match del valore massimo di 10€ sul mercato Milan vincente o Juventus vincente.

In caso di giocata vincente, l'utente ottiene una vincita pagata in denaro reale fino ad un valore massimo di 100€. Questa offerta si può sostituire o aggiungere al bonus benvenuto LeoVegas.

Come scommettere su Milan – Juventus: analisi match e pronostici

Momento per certi versi decisivo per Milan e Juventus, costretti a vincere per non perdere contatto con le primissime posizioni di classifica. La situazione più delicata vede protagonista il Milan, al momento a ben 7 punti dal quarto posto, l'ultimo utile in ottica Champions League. I rossoneri - che devono recuperare la sfida con il Bologna - vengono dal deludente pareggio in casa del Cagliari e adesso hanno bisogno di una prova di spessore contro una rivale di sempre.

La Juventus, dal canto suo, ha bisogno del successo per rimanere nella scia Scudetto, ma deve fare i conti ancora una volta con le tantissime assenze. Ecatombe in attacco, dove mancano Vlahovic (ultimo entrato in infermeria) e gli altri infortunati Nico Gonzalez, Adzic e Milik. Momento delicato anche in difesa, con Thiago Motta che si ritrova a gestire le assenze di Bremer e Cabal (stagione finita per entrambi).

Probabili formazioni Milan vs Juventus

Per i pronostici Milan – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata. Leao. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata. Leao. Allenatore: Fonseca. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta

Ci sarà da divertirsi a San Siro

La Juventus avrà anche problemi in attacco, ma ha dimostrato di essere squadra decisamente prolifica quando si trova al cospetto di un undici che non si chiude in difesa. Come successo proprio al Meazza contro l'Inter, l'impressione è che i bianconeri saranno co-protagonisti di un match ricco di gol. In questo senso, occhio alle giocate in velocità di Yildiz e Conceicao da una parte e di Pulisic e Leao dall'altra. Così, secondo i nostri pronostici Milan - Juventus è sfida che si chiuderà sul 2-2

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 15,00 con bet365

Weah non vuole fermarsi più: obiettivo gol nello stadio di papà

Tra le sorprese di questo avvio di stagione a tinte bianconere c’è lo statunitense Timothy Weah. Per il classe 2002 sono già 4 i gol realizzati, a fronte della singola segnatura dell'anno scorso: dimostrazione che qualcosa è cambiato, tanto che l'ex Lille sembra proiettato a raggiungere la doppia cifra per la prima volta in carriera. Questo l'obiettivo a lungo termine, per quanto riguarda la sfida con i rossoneri, Timothy sogna un gol nello stadio che vide protagonista il padre George Weah proprio con la maglia del Milan.

Scommessa 2; segna Tim Weah: 6,00 con Betsson

Il Milan deve vincere per rilanciarsi

Il Milan non può accontentarsi del pareggio. I rossoneri di Paulo Fonseca devono approfittare delle tante assenze in casa Juventus e fare bottino pieno per rilanciarsi in ottica Champions League. Missione tutt’altro che impossibile, considerando l’ottimo momento di Reindjers e la voglia di Alvaro Morata di fare bene contro la sua ex squadra. Così, per i nostri pronostici Milan - Juventus è gara che i rossoneri riusciranno a portare a casa.

Scommessa 3; : vittoria Milan 2,20 con William Hill