Pronostici Milan – Girona e informazioni utili per scommettere: rossoneri avanti, ma guai a fidarsi dei catalani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan - Girona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Girona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Sergio Conceicao e quella guidata da Michel.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 22 gennaio allo Giuseppe Meazza (San Siro).

I nostri pronostici Milan - Girona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Girona bet365 Sisal William Hill Primo tempo/finale Girona/Milan 21.00 21.00 26.00 Leao segna il primo gol 7.00 5.00 5.50 Doppia chance X2 2.62 2.75 2.87

Maggiori info, quote e pronostici Milan - Girona sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono visitare:

la nostra guida ai nuovi siti di scommesse sportive online

la nostra pagina dedicata al codice promo Eurobet esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Milan – Girona: analisi match e pronostici

Il Milan deve subito archiviare la netta e meritata sconfitta contro la Juventus. I rossoneri tornano a giocare nel torneo in cui hanno fatto meglio, quella Champions League che - con Fonseca ancora in panchina - li ha visti protagonisti con ben quattro successi consecutivi. Ora, con l'altro portoghese Sergio Conceicao al timone, i padroni di casa sono chiamati a fare pokerissimo per scalare ancora la classifica e agguantare quell'ottavo posto che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale. Una missione tutt'altro che impossibile, dal momento che il Diavolo dovrà poi affrontare la Dinamo Zagabria nell'ultima giornata. Insomma, due avversari assolutamente alla portata.

Il Girona, però, non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. I catalani sono a quota tre punti e per questo sono costretti a vincere per provare l’assalto finale al 24esimo posto. Agli uomini di Michel servirebbero un’impresa a San Siro e una serie di sconfitte o pareggi delle altre squadre invischiate nella lotta per l’accesso alla zona spareggi.

Probabili formazioni Milan vs Girona

Per i pronostici Milan – Girona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Jimenez, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Jimenez, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao. GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejci, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Ruiz. Allenatore: Michel.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Girona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, reazione d’orgoglio e ottavo posto vicinissimo

Contro il Girona non sarà per niente facile. I catalani non vanno sottovalutati, potendo fare leva su buona parte del gruppo che l’anno scorso riuscì a chiudere il campionato con un clamoroso terzo posto. Secondo il nostro pronostico, Milan-Girona sarà nel segno del clamoroso vantaggio degli uomini di Michel alla fine del primo tempo. Nella ripresa, però, il Milan tirerà fuori l'orgoglio, conquistando così tre punti d’oro.

Scommessa 1: primo tempo/finale Girona/Milan: 21,00 con bet365

Leao pronto a tornare protagonista

Leao è l’uomo delle giocate e dei gol pesanti. Il portoghese salirà in cattedra anche contro il Girona, mettendosi così alle spalle la prova opaca al cospetto della Juventus. Secondo la nostra previsione, l’esterno d’attacco lusitano segnerà il gol che aprirà il match.

Scommessa 2; Leao segna il primo gol: 7,00 con Sisal

Milan in crisi, il Girona è pronto ad approfittarne

Le vittorie di inizio gennaio contro Juventus e Inter, con tanto di Supercoppa Italiana alzata al cielo, avevano illuso il mondo rossonero. Il Milan non è guarito con l’arrivo di Sergio Conceicao: non c'è continuità di prestazioni e in ogni reparto sembrano esserci delle lacune fin troppo evidenti. Non sorprende, così, che secondo il nostro pronostico Milan-Girona si chiuderà con un pareggio (che nei fatti non servirà a nessuno) o addirittura con un successo degli uomini di Michel. Momento difficile ma anche in quel caso ci sarà ancora modo di rimediare: per il quarto posto in campionato non manca il tempo, per la Champions ci sarà da vincere contro la Dinamo Zagabria per conquistare il migliore piazzamento possibile in ottica play-off.

Scommessa 3; Doppia chance X2: 2,87 con William Hill