Pronostici Milan – Genoa e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti, ma i liguri stanno vivendo un momento magico

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Patrick Vieira.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 15 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan-Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Genoa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Milan 11.00 11.50 11.00 Pinamonti in gol 5.00 4.90 3.90 Pareggio 5.25 4.75 5.00

Ulteriori quote e pronostici Milan - Genoa possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Per saperne di più sulle scommesse sportive online è possibile visitare

la nostra guida ai migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promo Eurobet esclusivo che attiva un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Milan – Genoa: analisi match e pronostici

Il Milan deve riprendere a correre anche in campionato. La sconfitta contro l'Atalanta (con tanto di coda polemica) ha lasciato l'amaro in bocca, ma i rossoneri si possono rincuorare con le gioie in Champions League (quarto successo di fila contro la Stella Rossa) e una qualificazione diretta agli ottavi di finale che si fa sempre più concreta.

Dall'altro lato, però, c'è un Genoa reduce da cinque risultati utili consecutivi e che, con Vieira in panchina, sembra destinato ad una salvezza tranquilla. Una prospettiva, questa, che fino ad un mese e mezzo fa sembrava ai limiti dell'impossibile, nonostante un organico che - al netto degli infortuni - è sempre apparso superiore alle rose delle altre concorrenti in chiave salvezza.

Probabili formazioni Milan vs Genoa

Per i pronostici Milan – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Musah, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Musah, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca. GENOA (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, riecco il successo in campionato: sesto posto nel mirino

Si procede per piccoli passi. L’Italia sembra destinata a confermare le cinque squadre in Champions League e la quinta piazza finale appare obiettivo alla portata anche di un Milan fin troppo altalenante in campionato.

I rossoneri sono settimi e puntano così alla sesta piazza occupata dalla Juventus: i punti di distanza sono cinque (ma il Diavolo ha una gara da recuperare) e un successo contro il Genoa sarebbe di vitale importanza. E alla fine successo sarà, nonostante le assenze pesanti di Morata, Pulisic e Lotfus-Cheek: Fonseca si affida all'inglese Abraham e ad un Leao finalmente decisivo. Secondo il nostro pronostico, Milan-Genoa si chiuderà sul 3-1 per i padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Milan: 11,00 con bet365

Milan, attenzione alla voglia di gol di Pinamonti

Occhio all'entusiasmo di Andrea Pinamonti, in gol nell'importantissimo successo in casa dell'Udinese (2-0 prima del pareggio a reti bianche con il Torino) e già a quota 6 reti tra campionato e Coppa Italia. Secondo la nostra previsione, supportato dai soliti Miretti e Zanoli, l'ex Sassuolo troverà la via del gol anche in quel di San Siro.

Scommessa 2; Pinamonti segna: 4,50 con Sisal

Il Genoa ci prende gusto: ecco il sesto risultato utile consecutivo

La salvezza è assolutamente nelle corde del Genoa. I liguri stanno vivendo un ottimo momento e potrebbero approfittare di un Milan stanco per le fatiche di Champions e condizionato da qualche assenza di troppo. Vieira propone ancora una volta un centrocampo muscolare nel segno di Badelj, Frendrup (nel mirino delle grandi del campionato, Milan compreso) e Thorsby: sarà proprio nella zona nevralgica del campo che il Genoa riuscirà ad imporsi, portando a casa un risultato prestigioso. Secondo il nostro pronostico Milan-Genoa si chiuderà con il più classico dei pareggi.

Scommessa 3; Pareggio: 5,00 con William Hill