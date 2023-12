In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Milan - Frosinone, quote dei siti di scommesse online e info utili sulla partita di sabato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita prevista sabato 2 dicembre alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Posticipo serale il match tra Milan e Frosinone. I rossoneri dopo aver conquistato 3 punti in campionato contro la Fiorentina affronteranno i giallazzurri allenati da Eusebio di Francesco, reduci dalla vittoria per 2 a 1 al Benito Stirpe conquistata proprio allo scadere ai danni del Genoa.

I nostri pronostici Milan - Frosinone

I nostri pronostici Milan - Frosinone bet365 Sisal William Hill Samuel Chukwueze primo marcatore 8.50 8.75 7.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.40 Risultato esatto 2-0 Milan 7.00 7.25 6.00

Come scommettere su Milan – Frosinone: analisi match e pronostici

Stati d’animo differenti, quelli dei due allenatori. Il Frosinone viaggia stabile a metà classifica, ed Eusebio Di Francesco non può essere che orgoglioso dei suoi uomini. Di tutt’altro umore Stefano Pioli. La sconfitta contro il Borussia Dortmund ha quasi del tutto compromesso uno degli obiettivi principali del club di via Turati e in più, l’allenatore rossonero, si trova a dover fare i conti anche con una difesa completamente da reinventare, dopo l’infortunio occorso a Malik Thiaw proprio nel match di Champions contro i tedeschi.

Probabili formazioni Milan - Frosinone

Per i pronostici Milan – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Krunic, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Maignan; Calabria, Krunic, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Romagnoli; Barrenechea, Brescianini; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Segnali incoraggianti dal nigeriano

L’esterno del Milan è stata l’unica nota positiva della serata contro il Dortmund. L’acquisto più oneroso dell’estate (28 milioni spesi per lui dai dirigenti rossoneri) ha dato segnali incoraggianti nella partita persa contro i tedeschi. Stefano Pioli spera che il gol in Champions gli abbia trasmesso fiducia e che si possa ripetere nella partita Milan - Frosinone. Chissà che non segni anche contro i ciociari, anche se le quote marcatore Milan - Frosinone non sono incoraggianti.

Scommessa 1: Samuel Chukwueze primo marcatore: 8,50 con bet365

Il Frosinone vende cara la pelle

Negli ultimi 4 match, tra Coppa Italia e campionato, il Frosinone ha lasciato passare soltanto l’Inter capolista. Gli altri 3 incontri i giallazzurri li hanno vinti tutti con il medesimo risultato, quel 2 a 1 al quale i ciociari sembrano essere ultimamente abbonati. Nel match, secondo i pronostici Milan - Frosinone, gli uomini di Di Francesco potrebbero approfittare nel momento no dei rossoneri per cercare di portare a casa un risultato utile.

Scommessa 2: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con Sisal

Una vittoria per scacciare i fantasmi

Con il cammino in Champions – a meno di miracoli all’ultima giornata – compromesso, al Milan non resta che concentrarsi sul campionato. A 6 punti dall’Inter capolista la formazione allenata da Stefano Pioli deve però anche guardarsi le spalle, con Roma e Napoli che stanno recuperando terreno. Una vittoria contro il Frosinone può essere l’occasione giusta per tenere le dirette avversarie alla giusta distanza.

Scommessa 3: risultato esatto 2- 0 Milan: 6,00 con William Hill