Pronostici Milan – Empoli e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti, ma i toscani vanno presi con le pinze

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Empoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 30 novembre allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan-Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronositco Milan - Empoli bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Milan 1.36 1.32 1.36 Under 2,5 2.10 2.10 2.10 Vittoria Empoli 9.00 8.50 9.00

Come scommettere su Milan – Empoli: analisi match e pronostici

La vittoria in Champions contro lo Slovan Bratislava, anche se più sofferta del previsto, ha riportato il sereno in casa di un Milan decisamente in ritardo in campionato. I rossoneri devono assolutamente vincere contro l’Empoli, per tornare in scia quarto posto e mettersi alle spalle un periodo tutt'altro che esaltante, all'insegna di soli cinque punti conquistati nelle ultime quattro gare. Troppo poco per una squadra costruita per lottare per lo Scudetto.

Chi invece sta facendo meglio delle più rosee aspettative è l'Empoli di Roberto D'Aversa, decimo in graduatoria a quota 16 punti e in stagione battuto solo dalle big Inter, Napoli e Lazio. Un ruolino di marcia niente male per una squadra che, oltre a proporre una difesa granitica (solo 11 gol subiti), sta iniziando a mettere in mostra un attacco finalmente incisivo. Occhio, in questo senso, alla rinascita di Pellegri.

Probabili formazioni Milan vs Empoli

Per i pronostici Milan – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chuckwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chuckwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Giu. Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D'Aversa

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, vincere per mettere nel mirino il quarto posto

C’è ancora molto da giocare, quindi nessun obiettivo (praticamente nemmeno il primo posto) appare fuori dalla portata di un Milan che può fare leva su tanta, tantissima qualità. In valore assoluto, i rossoneri non possono certamente temere il pur volenteroso (e insidioso) Empoli: Fonseca dovrebbe riproporre Leao dal primo minuto, affiancato dallo statunitense Pulisic e da un Alvaro Morata fin qui deludente. A centrocampo tutto passa per i piedi di Reijnders, a conti fatti il migliore acquisto del nuovo corso del Diavolo. Tanti giocatori di spessore e allora, secondo il nostro pronostico, Milan - Empoli è gara che si chiuderà con un successo agevole della squadra di Fonseca.

Scommessa 1; vittoria Milan: 1,36 con bet365

Sarà una partita interessante, ma avara di gol

Il Milan non riesce ad essere incisivo in attacco, l’Empoli con Viti e Ismajli propone una retroguardia (quasi) imperforabile. Nessuna sorpresa, così, se per la nostra previsione la gara di San Siro sarà all’insegna di pochi gol, al massimo due.

Scommessa 2; under 2,5: 2,10 con Leovegas

L’Empoli sa come si fa: dopo la Roma sogna di abbattere un’altra big

Ormai l’Empoli non sorprende più. Il raggiungimento della quota salvezza si avvicina ed ecco che una vittoria in quel di San Siro appare tutt’altro che ipotesi impossibile. Oltretutto, con un Pellegri così si può veramente sognare: l’ex enfant prodige sta tornando il giocatore ammirato da giovanissimo, una potenziale buona notizia anche per la nazionale di Spalletti. Al suo fianco un altro ex rossonero come Colombo (nei fatti ancora di proprietà del Milan), mentre sugli esterni occhio all’intraprendenza del solito Gyasi. Alla luce di questi elementi, per i nostri pronostici Milan-Empoli si chiuderà con una vittoria degli ospiti toscani. Non male, nel caso, per una squadra che sembrava destinata a soffrire tra i bassifondi della classifica.

Scommessa 3; vittoria Empoli: 9,00 con William Hill