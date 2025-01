In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Sergio Conceicao e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 11 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza.

I nostri pronostici Milan - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Cagliari bet365 Sisal William Hill Rafael Leao segna il primo gol 6.50 6.00 5.50 over 3,50 2.50 2.50 2.62 Pareggio + GOL 6.50 6.50 6.00

Ulteriori quote e pronostici Milan - Cagliari sono disponibili sulle piattaforme di scommesse. Una più ampia panoramica sulle scommesse sportive è disponibile

nella nostra guida ai migliori siti scommesse calcio

nella nostra pagina dedicata al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Milan - Cagliari

Dopo l’entusiasmante (e inaspettato) trionfo in Supercoppa Italiana, il Milan deve fare il bis in campionato per riprendere a correre in chiave quarto posto. I rossoneri, guidati da un Conceicao subito bravo a toccare le corde giuste, sono al momento a 8 punti dalla Lazio quarta in classifica ma devono recuperare la bellezza di due match. La squadra vista a Riad nei secondi tempi contro Juventus e soprattutto Inter può ambire tranquillamente al pass Champions. Con un Leao così, sognare non è proibito.

Il Milan vuole la qualificazione per la coppa più importante, il Cagliari invece cerca il secondo successo di fila per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Ora i sardi viaggiano a braccetto con il Lecce terzultimo, ma con una vittoria - parlando di una classifica di Serie A decisamente corta - gli uomini di Nicola si potrebbero ritrovare addirittura a ridosso della decima piazza.

Probabili formazioni Milan vs Cagliari

Per i pronostici Milan – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao

Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: S. Conceicao CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Wieteska, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Leao ancora decisivo dopo il derby

Ora vuole scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Dopo essere stato decisivo in Supercoppa con assist e giocate sontuose, (dal 2-1 in Champions League contro la Stella Rossa). Secondo il nostro pronostico Milan-Cagliari sarà aperta da un gol del funambolico attaccante portoghese.

Scommessa 1: Leao segna il primo gol: 6,50 con bet365

Tanti gol in quel di San Siro

Il Milan può fare leva su un attacco fortissimo, nel segno non solo del già citato Leao, ma anche di un Pulisic in grande spolvero e del campione d’Europa Alvaro Morata (a breve potrebbe anche arrivare Rashford dal mercato). Dall’altro lato, però, la difesa deve ancora trovare i giusti meccanismi, come testimoniano i tre gol subiti contro Juve e Inter. Anche il Cagliari può fare leva su un buon attacco (Viole e Piccoli i giocatori più interessanti) ma si ritrova con una retroguardia orfana del leader Yerry Mina. Per tutti questi elementi, secondo la nostra previsione la gara sarà all’insegna di almeno quattro gol.

Scommessa 2; over 3,5: 2,50 con Sisal

Un punto d’oro per il Cagliari, una delusione per il Milan

Conquistare un punto a San Siro è tanta roba, per una squadra che lotta per la salvezza. Il Cagliari è formazione da non sottovalutare, perché dal grande orgoglio (a immagine e somiglianza del tecnico Nicola) e perché all’insegna di giocatori di assoluto spessore, come Zappa e Makoumbou. Secondo il nostro pronostico, Milan-Cagliari terminerà in pareggio, con entrambe le squadre che segneranno almeno un gol a testa nell’arco dei novanta minuti. Un punto importantissimo per i sardi, una condanna per i rossoneri.

Scommessa 3; Pareggio + Gol: 6,50 con William Hill