In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi del match mercoledì 10 gennaio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Match tutto lombardo tra Rossoneri e Nerazzurri, in palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Fiorentina – Bologna.

I nostri pronostici Milan – Atalanta

Il nostro pronostico Milan - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Luka Jovic marcatore nei 90 minuti 3.50 3.50 3.50 Risultato esatto 1-0 Milan 8.00 8.25 7.50

Come scommettere su Milan – Atalanta: analisi match e pronostici

Segnali di ripresa per il Milan, reduce da 3 successi consecutivi tra Coppa Italia e campionato, con i rossoneri che hanno inaugurato il loro 2024 in Serie A battendo per 3 a 0 l’Empoli in trasferta al Carlo Castellani. Atalanta in classifica distante 9 punti dalla squadra di Pioli, ma intenzionata comunque ad arrivare in fondo alla competizione.

Probabili formazioni Milan - Atalanta

Per i pronostici Milan – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere dei bergamaschi

L’Atalanta ha cominciato il suo 2024 strappando un buon pareggio a Roma contro i giallorossi, con il portiere dei nerazzurri Carnesecchi il migliore in campo per ampio distacco. La trasferta di Milano potrebbe regalare agli uomini di Gian Piero Gasperini una semifinale contro la vincente di Fiorentina – Atalanta, e i bergamaschi faranno di tutto per far saltare il banco a San Siro. Oltre che far saltare i pronostici Milan - Atalanta.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Luka Jovic re di coppe

Contro il Cagliari il serbo è stato autore di una pregevole doppietta, aprendo le danze con una doppietta a cui hanno fatto seguito i sigilli di Chaka Traorè e Rafa Leao per il definitivo 4 a 1. Nella vittoria in trasferta contro l’Empoli, il numero 15 del Milan non è proprio sceso in campo ma contro l’Atalanta partirà probabilmente titolare. I pronostici Milan – Atalanta indicano il classe ’97 come uno dei possibili marcatori del match.

Scommessa 2; Luka Jovic marcatore nei 90 minuti: 3,50 con Sisal

Il Milan per arrivare in fondo

Con il terzo posto consolidato, cercando sempre di tenere a debita distanza le inseguitrici, uno degli obiettivi stagionali del Milan è di sicuro la vittoria della Coppa Italia, che manca ai rossoneri dal 2003. Il Milan ospiterà un’Atalanta seriamente intenzionata a non assumere la parte della vittima sacrificale ma gli uomini di Pioli ce la metteranno tutta per conquistare un posto nelle semifinali del trofeo nazionale. In ogni caso sono i rossoneri i favoriti dai principali pronostici Milan - Atalanta.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Milan: 7,50 con William Hill