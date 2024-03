Pronostici Manchester City – Manchester United e informazioni utili per scommettere: city strafavorito per i bookies

In questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City – Manchester United, quote dei bookmakers e analisi match di domenica ore 16.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Manchester City – Manchester United, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby tra citizens e red devils, match valido per la 27esima giornata di Premier League.

Contro uno United sesto in classifica, il City di Pep Guardiola cerca l’ennesima vittoria per non lasciar scappare il Liverpool capolista.

I nostri pronostici Manchester City – Manchester United

Il nostro pronostico Manchester City - Manchester United bet365 Sisal William Hill Under 2.5 3.10 2.90 3.00 Risultato esatto 3-0 Manchester City 9.50 9.00 8.50 Erling Haaland primo marcatore nell’incontro 4.75 3.25 3.40

Come scommettere su Manchester City – Manchester United: analisi match e pronostici

3 giorni prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Copenhagen (partita tranquilla, visto che in Danimarca i blues hanno vinto 3 a 1) il city sfida i cugini dello united nella stracittadina calcistica più famosa d’Inghilterra

Probabili formazioni Manchester City - Manchester United

Per i pronostici Manchester City – Manchester United occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MANCHESTER CITY (4-3-3) Ederson; Walker, Dias, Stones, Ake; Rodri, Alvarez,De Bruyne; Foden, Doku, Haaland.

Ederson; Walker, Dias, Stones, Ake; Rodri, Alvarez,De Bruyne; Foden, Doku, Haaland. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) Onana; Lindelof, Varane, Dalot, Amrabat; Caseimiro, Mainoo; Garnacho, Mctominay, Fernandes; Rashford.

Confrontare le quote vincente della partita Manchester City – Manchester United permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Contenere i citizens

Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Fulham, il Manchester United di ten Hag incontra un City in piena corsa in Premier League, FA cup e Champions League. Determinati a non subire l’ennesima sconfitta dai rivali cittadini, i red devils proveranno a contenere l’attacco stratosferico dei blues provando a limitare il quanto più possibile i danni.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Proseguire la corsa

Con il Liverpool davanti ma sempre a pochissimi punti di distacco, la squadra di Guardiola vuole proseguire con questa sorta di elastico che li vede a volte in testa e a volte ad inseguire. Contro uno United che sta disputando un campionato più che altalenante, gli uomini guidati dall’allenatore catalano proveranno a conquistare la vittoria numero 19 in Premier League. E secondo alcuni pronostici Manchester City - Manchester United, potrebbe riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Manchester City: 9,00 con Sisal

Da un altro pianeta

Autore della bellezza di cinque reti in occasione del quinto turno di FA cup, Erling Haaland giorno dopo giorno sta dimostrando di essere di un altro pianeta. L’attaccante norvegese, arrivato a 17 gol in campionato, sta vivendo come spesso gli capita negli ultimi anni, un momento di forma straordinario. I pronostici Manchester City – Manchester United, indicano il numero 9 dei citizens come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Erling Haaland primo marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill