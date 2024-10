In questo articolo si possono trovare i pronostici Liverpool-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Liverpool – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Arne Slot e quella allenata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà martedì 2 ottobre alle 21:00 ad Anfield Road.

I nostri pronostici Liverpool - Bologna

Il nostro pronostico Liverpool - Bologna bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-0 Liverpool 7.50 7.25 7.50 Doppia chance: X2 4.33 4.45 4.40 Federico Chiesa segna per ultimo 7.00 7.25 5.00

Come scommettere su Liverpool – Bologna: analisi match e pronostici

Prima trasferta in Champions League e primo brivido per il Bologna, che mercoledì è di scena nella tana del Liverpool di Arne Slot. Gli emiliani si ritrovano al cospetto della squadra più forte mai affrontata in Europa: i rossoblu nel 1964 si fermarono al primo turno di Coppa dei Campioni contro l'Anderlecht, mentre negli anni '90 si sono arresi al cospetto di Sporting Lisbona e Marsiglia.

Fin qui, insomma, non c’è stato spazio per squadre con il blasone e il valore del Liverpool. Guardando al presente, la compagine inglese sta vivendo una prima parte di stagione esaltante: al momento Mac Allister e compagni sono primi in Premier League e sono stati protagonisti di una prova superlativa a San Siro contro il Milan.

Probabili formazioni Liverpool vs Bologna

Per i pronostici Liverpool – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota. Allenatore: Slot

Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota. Allenatore: Slot BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Liverpool – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Liverpool è troppo forte: occhio al 3-0

Il Bologna ancora non ha trovato la sua identità con Vincenzo Italiano in panchina: la squadra sta faticando in campionato e l’impressione è che difficilmente riuscirà a ripetere gli exploit della gestione Motta secondo i pronostici Liverpool - Bolonga. Al cospetto della squadra inglese sembra che ci sia veramente poco da fare: puntiamo, allora, su un netto 3-0 per i Reds.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Liverpool: 7,50 con bet365

Il Liverpool non è imbattibile. Bologna, fai come l’Atalanta

Vero, sulla carta il Liverpool è squadra decisamente superiore. Questa sproporzione (forse meno pronunciata) c’era anche in occasione della semifinale di Europa League contro l’Atalanta dello scorso aprile: in quella occasione i bergamaschi riuscirono in una vera e propria impresa, imponendosi con un clamoroso tris. Ora il Bologna deve imitare proprio la compagine nerazzurra, tra giocate in velocità e pressing a tutto campo. La missione è complicata, ma non impossibile.

Scommessa 2; doppia chance X2: 4,45 con Sisal

Prima gioia per Federico Chiesa?

Federico Chiesa non dovrebbe partire tra i titolari, ma potrebbe scendere in campo nella ripresa e firmare il primo gol con la maglia del Liverpool. Sarà lui a chiudere il match? Alcuni pronostici Liverpool - Bologna lo vedono come potenziale marcatore.

Scommessa 3; Federico Chiesa segna per ultimo: 5,00 con William Hill