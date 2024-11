In questo articolo si possono trovare i pronostici Lille - Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lille – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Bruno Genesio e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 5 novembre allo Stadio Pierre-Mauroy.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Lille - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lille - Juventus bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.25 3.10 3.10 Segna Timothy Weah 13.00 12.50 10.00 Risultato esatto 3-1 Juventus 26.00 23.00 23.00

Altre quote Lille - Juventus, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. In più gli appassionati di scommesse troveranno utili informazioni visitando

la nostra pagina con un confronto quote per la vincitrice della Champions di quest'anno

la nostra guida al codice promo Betflag esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Lille – Juventus: analisi match e pronostici

Occhio alle ambizioni del Lille. I francesi vogliono il terzo colpaccio in questa rinnovata (ed entusiasmante) Champions League, dopo i successi contro Real Madrid e Atletico Madrid. Una missione tutt'altro che impossibile, anche considerando lo stato di forma di Jonathan David e compagni, reduci da otto risultati utili consecutivi e terza forza della Ligue 1 nonostante un avvio certamente non esaltante.

Dal canto suo la Juventus deve confermare la buona prestazione messa in campo contro l’Udinese, arrivata dopo la scorpacciata di gol (fatti e subiti) contro Inter e Parma. I bianconeri devono ripartire proprio dalla difesa e da un Federico Gatti che appare a tutti gli effetti insostituibile. Per il resto, attenzione all’intraprendenza di Kephrem Thuram e alle giocate in velocità dei vari Conceicao, Yildiz e Weah (questi ultimi due protagonisti di un bel ballottaggio).

Probabili formazioni Lille - Juve

Per i pronostici Lille – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LILLE (4-2-3-1) : Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; Benjamin André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

: Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; Benjamin André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Lille – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I valori sono simili, alla fine sarà pareggio

La Juventus può fare affidamento su qualche big in più, ma alla fine parliamo di una gara tutto sommato alla pari. Sì, perché il Lille è squadra che a tutti gli effetti può recitare il ruolo di outsider e classificarsi tra le prime otto della fase campionato. In attacco c’è il canadese Jonathan David, nel mirino proprio della Juve in vista della prossima sessione di mercato. Alle spalle del nordamericano ecco il forte trequartista Angel Gomes e l'esterno kosovaro Edon Zhergrova, altri due giocatori che farebbero comodo a tante big in giro per l'Europa. Insomma, una squadra da non sottovalutare: per questo, secondo i nostri pronostici Lille - Juventus si chiuderà con un pareggio che, però, non farà contenta nessuna delle due contendenti.

Scommessa 1; risultato pareggio: 3,25 con bet365

Timothy Weah è l’arma segreta di Motta: sarà gol dell’ex

Thiago Motta lo sta proponendo spesso e volentieri tra i titolari. E lui, Timothy Weah, sta ripagando il mister bianconero a suon di gol (già 3 in questo campionato). Il duttile esterno americano, questa la nostra previsione, è pronto a lasciare il segno anche davanti al suo vecchio pubblico, lui che tra 2019 e il 2023 ha indossato la maglia del Lille.

Scommessa 2; segna Timothy Weah: 12,50 con Sisal

La Juventus ha più qualità e ha ritrovato la difesa: sarà 3-1

Il Lille è squadra da rispettare, ma - considerando anche la panchina - la Juventus ha dalla sua maggiore qualità. Attenzione soprattutto alla voglia di gol dell’ormai recuperato Koopmeiners, ancora a secco con la nuova maglia. Discorso diverso per Dusan Vlahovic, miglior marcatore della squadra ma in cerca di riscatto dopo l’ennesimo gol divorato a tu per tu con il portiere. Per il resto, spazio al solito undici, con il nuovo che avanza Savona e la certezza Cambiaso come laterali difensivi e Locatelli faro del gioco.

Thiago Motta dovrebbe così proporre quello che al momento sembra l’undici ideale: anche per questo, secondo i nostri pronostici Lille - Juventus si chiuderà con un netto 1-3 bianconero.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Juventus: 2,30 con William Hill