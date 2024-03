Pronostici Lecce – Verona e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Verona, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 10 marzo alle ore 12:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra salentini e scaligeri.

Dopo aver pareggiato per 1 a 1 contro il Frosinone, il Lecce ospita un Verona a caccia di punti che ha soltanto 2 punti in meno rispetto alla squadra allenata da Roberto D’Aversa.

I nostri pronostici Lecce – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Verona bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.25 2.20 Risultato esatto 2-1 Lecce 9.50 9.75 9.00 Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 2.90 2.75

Come scommettere su Lecce – Verona: analisi match e pronostici

I salentini non vincono da 4 partite, gli scaligeri hanno sempre meno partite a disposizione per potersi salvare. Al Via del Mare va in scena il più classico degli scontri salvezza.

Probabili formazioni Lecce - Verona

Per i pronostici Lecce – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. VERONA (4-4-2): Montipò: Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Suslov, Duda, Serdar, Lazovic; Noslin, Henry.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese da rivedere

Quando si parla delle formazioni di Lecce e Verona, non si parla certo di due squadre dalle difese imperforabili. Protagoniste entrambe di un campionato con più ombre che luci, dalle due formazioni è logico aspettarsi, in questa sfida salvezza, una gara spregiudicata da parte dei due allenatori che potrebbero regalare ai tifosi una partita ricca di gol. Come confermato da diversi pronostici Lecce - Verona.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Vincere lo scontro salvezza

I salentini devono ancora vincere una gara da quando è iniziato il girone di ritorno. Contro il Verona gli uomini allenati da Roberto D’Aversa potrebbero provare a regalare la prima gioia casalinga del 2024 ai propri tifosi che, nonostante il periodo critico, non hanno mai smesso di sostenerli allo Stadio Via Del Mare.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Lecce: 9,75 con Sisal

Il Lecce deve iniziare a fare qualche calcolo

Con la zona retrocessione distante appena 2 punti, e sempre meno giornate per poter eventualmente recuperare terreno, il Lecce deve iniziare a fare qualche calcolo per non ritrovarsi presto con l’acqua alla gola. In vista dei prossimi impegni, i salentini devono provare ad accumulare più punti possibili negli scontri-salvezza se non vogliono arrivare a giocarsi tutto nelle ultime giornate. Stando ai pronostici Lecce - Verona, qualche possibilità che ci riescano, c'è.

Scommessa 3; Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con William Hill