In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Luca Gotti e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di martedì 29 ottobre allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce - Verona

Il nostro pronostico Lecce - Verona bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Lecce 9.00 9.25 8.00 Segna Lameck Banda 4.33 4.50 4.50 Vittoria Verona 3.40 3.50 3.70

Come scommettere su Lecce – Verona: analisi match e pronostici

A confronto due squadre che lottano per la salvezza e che hanno assoluto bisogno di una reazione. I salentini hanno disputato una gara più che dignitosa contro il Napoli: guardando al quadro generale, però, gli uomini di Gotti devono rialzarsi dopo una serie di quattro K.O. consecutivi, tra cui spicca il pesantissimo 0-6 contro la Fiorentina proprio al Via del Mare.

Situazione simile per il Verona, che perlomeno può fare leva su una classifica migliore (nove punti totalizzati, quattro in più dei leccesi). Gli scaligeri vengono dall'altrettanto pesante 6-1 subito al cospetto dell'Atalanta, che fa il paio con le 10 reti subite nelle quattro precedenti gare di campionato. Dimostrazione che la difesa capitanata da Giangiacomo Magnani non se la stia passando benissimo.

Probabili formazioni Lecce vs Verona

Per i pronostici Lecce – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Pierotti; Krstovic. Allenatore: Gotti

Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Pierotti; Krstovic. Allenatore: Gotti VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Daniliuc, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, D. Silva, Lazovic; Sarr. Allenatore: P. Zanetti.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lecce, vincere per allontanarsi dall’ultimo posto

Ultima occasione, molto probabilmente, per il tecnico Luca Gotti. L’ex Udinese rischia pesantemente l’esonero: per evitarlo serve una vittoria, soprattutto perché parliamo di un vero e proprio scontro salvezza. I pugliesi non possono rimandare l’appuntamento con i tre punti e allora si affidano a elementi d’attacco come Dorgu, Rebic e Krstovic, veri e propri lussi per una squadra destinata a gravitare nelle zone paludose della classifica. Per questo, secondo i nostri pronostici Lecce-Verona è gara che si chiuderà sul 2-1 per i padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Lecce: 9,00 con bet365

Un vecchio protagonista torna ad essere decisivo in casa Lecce?

Lameck Banda cerca il primo di gol del 2024. L'esterno zambiano vuole tornare ad essere protagonista dopo gli ultimi mesi segnati dal pesante infortunio al ginocchio e da un rendimento ancora non all’altezza dei giorni migliori. L’obiettivo è tornare ad essere decisivo, dopo l’ultimo gol siglato l'11 dicembre dell'anno scorso, in occasione dell’1-1 in casa dell'Empoli. Secondo le nostre previsioni, l’esterno siglerà almeno una rete nel prossimo match contro il Verona.

Scommessa 2; Lameck Banda segna: 4,50 con Sisal

Verona, una vittoria per avvicinarsi alla quota salvezza

Anche in casa Verona iniziano ad interrogarsi sull’operato del tecnico Paolo Zanetti. Così, l’allenatore ex Venezia e i suoi ragazzi non possono rimandare l’appuntamento con la vittoria. In alternativa, devono farsi protagonisti di una prestazione all’altezza. Riflettori puntati su elementi di spessore come Suslov e Lazovic e sull’attaccante Sarr, tra i pochi a salvarsi nella debacle di Bergamo.

Secondo il nostro pronostico Lecce-Verona è gara che la squadra ospite può vincere, parlando di due organici tutto sommato sullo stesso livello.

Scommessa 3; vince il Verona: 3,70 con William Hill