In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Lecce - Torino dei nostri esperti con un confronto quote e info utili per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Torino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Si giocherà alle ore 18.00 al Via del Mare di Lecce il match tra Lecce e Torino, partita valida per la decima giornata del Campionato di Serie A.

Dopo il 4 a 0 subìto in casa dal Napoli, il Lecce ha collezionato due 1-1 consecutivi contro Sassuolo e Udinese. Contro i granata i salentini cercheranno di vincere davanti al proprio pubblico.

I nostri pronostici Lecce - Torino

I nostri pronostici Lecce - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.40 2.37 Gabriel Strefezza marcatore nell’incontro 5.00 5.00 4.20 Risultato esatto 1-1 6.00 5.75 5.00

Come scommettere su Lecce - Torino

L’ultima vittoria del Torino risale al 18 settembre, quando si impose per 2 a 0 a Salerno, da allora 2 punti in 5 partite per la squadra di Juric, al momento a 3 punti dalla zona retrocessione.

Per la difesa dei salentini, Gallo si giocherà una maglia con Dorgu, mentre in mezzo al campo la scelta sarà tra Oudin e Rafia, con quest’ultimo che parte leggermente favorito. In attacco spazio a Strefezza, a tutti gli effetti il jolly offensivo di mister D’Aversa.

Buone notizie per i granata con il ritorno di Duvan Zapata, pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco del Toro. Dietro lui, possibile spazio per Vlasic e Seck. A centrocampo Lazaro a sinistra, mentre Bellanova avrà spazio a destra.

Probabili formazioni Lecce – Torino

È importante al fine di elaborare i nostri pronostici Lecce - Torino analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Sazonov, Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese ballerine

Le retroguardie di entrambe le formazioni hanno finora dimostrato di non essere propriamente impermeabili. Il Lecce ha finora concesso 11 reti agli avversari, mentre il Torino ha un passivo di 12 reti. Ci si aspetta una partita ricca di gol e di occasioni da una parte e dall’altra. Ecco perché molti pronostici Lecce - Torino favoriscono l'over.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

La classe del capitano

Gabriel Strefezza in Salento è una garanzia. D’Aversa ha piena fiducia nel numero 27 italo-brasiliano, che contro il Torino ha dolci ricordi. Fu proprio contro il Toro che Strefezza infatti, quando ancora militava nella SPAL, segnò il suo primo gol in Serie A. Il capitano giallorosso spera di ripetersi anche questa volta. Motivo per cui Strefezza risulta tra i favoriti dalle quote marcatore Lecce - Torino.

Scommessa 2; Gabriel Strefezza marcatore nell’incontro: 5,00 con Sisal

Forze simili in campo

Sebbene divise da 4 punti in classifica, il cammino delle due formazioni finora è stato abbastanza simili, con il Lecce leggermente più continuo per quanto riguarda i risultati utili e il Torino che ha qualche sconfitta in più. Tuttavia le forze in campo sono abbastanza simili e ci si aspetta un pareggio alla fine dei 90 minuti. Mercato fisso favorito anche da numerosi pronostici Lecce - Torino.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,00 con William Hill